Đà Nẵng tái cơ cấu đội tàu, hướng tới nghề cá hiện đại và gỡ “thẻ vàng” IUU

Đà Nẵng đang đẩy mạnh tái cơ cấu đội tàu khai thác hải sản theo hướng giảm tàu công suất nhỏ, phát triển đội tàu xa bờ hiện đại, tăng cường chống khai thác IUU và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm xây dựng ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm.

Tàu công suất lớn khai thác hải sản bền vững ngư trường xa bờ

Đưa tàu khai thác hải sản xa bờ có số hiệu QNa - 923787 TS có công suất 720 CV cập cảng để tiêu thụ sản phẩm của chuyến đi biển dài ngày thứ 2 trong năm 2026 và tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm cho chuyến biển dài ngày tiếp theo, chủ tàu kiêm thuyền trưởng Lê Đức Hạnh ở làng chài Sâm Linh Đông, xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết, trong chuyến biển vừa qua, tàu của ông khai thác được 17 tấn hải sản các loại.

Nhờ được bảo quản tốt nên chất lượng sản phẩm còn tươi nguyên, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bình quân 12 lao động trên tàu có thu nhập đạt 15 triệu đồng/người/tháng.

Để bảo đảm đi biển dài ngày an toàn và làm ăn đạt hiệu quả, tàu QNa - 923787 TS đã đăng ký về phương tiện, con người và thời gian làm ăn trên biển với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà.

Đây là những yêu cầu bắt buộc đối với ngư dân trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Đi biển xa bờ dài ngày với tàu công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững và có trách nhiệm đang là lựa chọn của ngư dân, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu xa bờ Lê Đức Hạnh chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đảo Tam Hải Huỳnh Văn Cường cho biết, xã đảo Tam Hải hiện có đội tàu xa bờ gồm 24 chiếc là lực lượng khai thác hải sản chủ lực của địa phương.

Chủ trương của địa phương là tiếp tục giảm số phương tiện có công suất nhỏ, khai thác ven bờ, vận động ngư dân sử dụng nguồn vốn tự có và tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đóng mới và cải hoán tàu có công suất lớn, đủ sức vươn khơi, bám biểm dài ngày. Chủ trương này đã được ngư dân ủng hộ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác thuỷ sản xa bờ các chuyến biển đầu mùa của ngư dân Tam Hải đạt trên 1.700 tấn trên tổng số 3.300 tấn theo kế hoạch năm 2026.

Cùng với hiệu quả kinh tế của đoàn tàu xa bờ, ngành nuôi trồng thuỷ sản đạt hơn 320 tấn/490 tấn, đạt 70 % so với kế hoạch năm 2026. Kinh tế biển thật sự là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và sự hưởng ứng của các chủ tàu, toàn bộ 24 tàu chuyên hành nghề dài ngày trên biển của ngư dân xã đảo Tam Hải đều lắp đặt đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình. Các phương tiện hiện đại được trang bị trên tàu không chỉ giúp ngư dân đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt mà còn giúp ngư dân nhận biết vùng biển của nước khác để không vi phạm.

Là thủ phủ của đội tàu khai thác hải sản dài ngày ở ngư trường xa bờ của thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn thông tin, để đảm bảo làm ăn bền vững trên biển, ngoài việc nâng cao năng lực đội tàu, trang bị đầy đủ và duy trì hoạt động ổn định, liên tục của các phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình, các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản đang được các nghiệp đoàn nghề cá xa bờ, các chủ tàu, các tổ, đội đoàn kết trên biển của ngư dân xã Núi Thành nghiêm túc thực hiện.

“Đến nay tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu, nhất là lao động trên các tàu khai thác hải sản xa bờ dài ngày của ngư dân Núi Thành đã cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản và quy định của địa phương trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, hướng đến một ngành kinh tế thủy sản hiện đại, bền vững, có trách nhiệm.

Tất cả các phương tiện không đáp ứng đầy đủ các quy định sẽ không được phép xuất bến”, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiểm tra giấy tờ xuất bến của tàu cá. (Ảnh Trần Tĩnh/TTXVN)

Chuyển đổi nghề, phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Phan Văn Mỹ cho biết, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) đã được các cấp, các ngành, các địa phương và các lực lượng chức năng vào cuộc một cách quyết liệt.

Đến nay, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; 100% tàu cá được đánh dấu tàu và kẻ số đăng ký tàu cá theo đúng quy định. Đây là những yếu tố quan trọng nhất để thực hiện nghề khai thác hải sản xa bờ, có trách nhiệm và bền vững của thành phố Đà Nẵng.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, hiện Đà Nẵng không có tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử lý hình sự hành vi khai thác IUU.

Công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên biển và xử lý các trường hợp vi phạm được các lực lượng chức năng tập trung nguồn lực để thực hiện, đã giảm thiểu các vi phạm hoạt động khai thác tại vùng biển ven bờ.

Tuy nhiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn còn 426 tàu cá, chủ yếu khai thác ven bờ và vùng lộng đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản và không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn do các tàu tới hạn gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, đăng kiểm tàu cá.

Để sớm khắc phục tình trang này, định kỳ hàng tuần, thành phố Đà Nẵng cập nhật danh sách tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản, tàu cá có nguy cơ cao khai thác IUU cung cấp cho Ủy ban Nhân dân các xã, phư ờng, đặc khu và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện rà soát, theo dõi, quản lý không cho tàu tham gia khai thác thủy sản.

Mặt khác là đề nghị Chi cục Biển đảo và Thủy sản tiếp tục tập trung nguồn lực phối hợp với các đơn vị và địa phương có liên quan hoàn thành việc cấp đổi, cấp mới các loại giấy tờ cho tàu cá đủ điều kiện.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 Đại tá Lê Huy chia sẻ, nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn luôn là người bạn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho bà con ngư dân trong quá trình làm ăn trên biển.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền, các nghiệp đoàn nghề cá tuyên truyền đến ngư dân về chủ quyền biển đảo, ngăn chặn tình trạng khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không đúng quy định để góp phần sớm rút thẻ vàng IUU, góp phần xây dựng nghề thủy sản hiện đại, bền vững và có trách nhiệm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, chủ trương của thành phố là tiếp tục giảm mạnh số phương tiện có công suất nhỏ, khai thác ven bờ, vận động ngư dân sử dụng nguồn vốn tự có và tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đóng mới và cải hoán tàu có công suất lớn, đủ sức vươn khơi, bám biểm dài ngày nhằm khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, 5 chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản gồm: Hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu với 40% kinh phí hàng năm cho tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá.

Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác và nhật ký thu mua thuỷ sản. Hỗ trợ xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nghề khai thác thủy sản khác không thuộc danh mục nghề cấm.

“Với ngư trường rộng lớn, đội tàu thuyền hùng hậu, cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng đang quyết liệt thực hiện tái cơ cấu đội tàu thuyền khai thác hải sản trên cơ sở giảm thiểu tối đa các tàu công suất nhỏ, khai thác ven bờ và kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình và hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Mục tiêu của Nghi quyết hỗ trợ phát triển thủy sản là chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, hợp pháp và tiến tới xây dựng ngành thủy sản hiện đại, bền vững để không những gỡ bỏ thẻ vàng IUU mà còn xây dựng ngành thủy sản trở thành kinh tế mũi nhọn,” Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng kỳ vọng./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Cà Mau kiểm soát hoạt động tàu cá xuất, nhập bến Lực lượng biên phòng chỉ cho phép tàu rời bến khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định, thiết bị VMS hoạt động bình thường, có xác nhận hợp lệ của cảng cá chỉ định trong sổ danh bạ thuyền viên.

​