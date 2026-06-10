Ngư dân Đà Nẵng chung sức gỡ “thẻ vàng" IUU từ những tổ đội đoàn kết trên biển

Cùng với sự đồng hành của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, đến nay hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển của ngư dân thành phố Đà Nẵng không chỉ là lực lượng đem lại giá trị kinh tế cao mà còn trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), chung tay cùng các cấp, ngành hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Ngư dân tự giác thực hiện cam kết

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết với bờ biển dài, ngư trường rộng lớn và hơn 4.200 tàu cá các loại, trong đó có hàng nghìn tàu công suất lớn hoạt động xa bờ, đội tàu của ngư dân thành phố không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển mà còn là lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trên biển và thực hiện các quy định về khai thác thủy sản.

Đến nay, hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển đã ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Là thành viên của nghiệp đoàn nghề cá, tổ viên tổ đoàn kết bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, anh Nguyễn Công Thành (thuyền trưởng một tàu cá ở xã Duy Hải, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ trong mỗi chuyến biển ngư dân đều cầu mong tất cả tàu thuyền làm ăn gặp nhiều may mắn, mỗi chuyến biển đều đạt sản lượng và thực hiện đầy đủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Tin rằng toàn thể ngư dân đều thực hiện nghiêm việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp thì việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU nằm trong tầm tay, anh Nguyễn Công Thành nói.

Cùng quan điểm, thuyền trưởng tàu cá QNa 91702 TS Trần Đình Lên (xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) cho biết trên tàu câu mực xa bờ của anh thường xuyên có 45 lao động. Năm nay, cùng với việc đầu tư hơn 400 triệu đồng để nâng cao công suất tàu, mua sắm thêm ngư lưới cụ và thiết bị đi biển, chủ tàu QNa 91702 TS đã ký cam kết với bộ đội biên phòng về việc thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác bất hợp pháp để gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Tàu đánh cá của thành phố Đà Nẵng vươn khơi khai thác thủy sản. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đồng bộ giải pháp quản lý nghề cá bền vững

Để góp phần gỡ bỏ thẻ vàng IUU, các đồn Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp nhằm phát hiện, giám sát toàn bộ tàu cá hoạt động trên biển và dự báo việc ngư dân vi phạm quy định IUU để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, vừa tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân. Qua đó, hàng trăm nghiệp đoàn nghề cá, tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp trong quá trình làm ăn.

Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, cho biết thông qua công tác tuyên truyền, vận động, hàng trăm ngư dân thuộc các nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản. Nhờ đó, tình trạng vi phạm các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp của ngư dân trong khu vực do đơn vị quản lý cơ bản không còn.

Cùng với việc vận động ngư dân cam kết không vi phạm các quy định về đánh bắt hải sản trái phép, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm kiểm soát ngày càng tốt hơn quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của ngư dân cũng được các địa phương ven biển Đà Nẵng đặc biệt quan tâm.

Là địa phương có đội tàu xa bờ hùng mạnh nhất thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn cho biết cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tiếp cận các nguồn vốn vay nhằm sửa chữa, nâng cấp tàu thuyền, bổ sung ngư lưới cụ và thiết bị đi biển hiện đại, xã được Nhà nước đầu tư nâng cấp cảng cá Tam Quang và Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa,

“Cảng cá Kỳ Hà và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa là công trình trọng điểm của thành phố Đà Nẵng. Công trình hoàn thành không chỉ là nơi tránh trú bão an toàn cho tàu cá của ngư dân thành phố và các tỉnh trong khu vực mà còn giúp địa phương quản lý tốt hơn sản lượng hải sản của ngư dân khai thác sau mỗi chuyến biển. Đây là dự án vừa quan trọng về kinh tế, góp phần quản lý hoạt động khai thác hải sản tốt hơn, vừa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tích cực để Đà Nẵng chủ động và tự tin tiến tới gỡ bỏ thẻ vàng IUU," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng Hoàng Châu Sơn tin tưởng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Đại (thành phố Đà Nẵng) tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản khu vực ven bờ. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Với sự tham gia tích cực của hơn 100 nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết và tổ bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển, cùng việc thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, khai báo sản lượng qua cảng và không vi phạm vùng biển nước ngoài, ngư dân thành phố Đà Nẵng đang chung tay cùng các cấp, ngành hiện thực hóa mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động Đồng Tháp yêu cầu phân loại, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; làm sạch dữ liệu tàu thuyền, đảm bảo tính minh bạch trong quản lý; rà soát toàn bộ đội tàu lắp đặt thiết bị VMS.