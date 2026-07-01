Bồi đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào từ thế hệ trẻ

Ngày 1/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức buổi đón tiếp Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) sang thăm từ ngày 29/6-3/7.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đồng thời, kỳ vọng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tiếp tục là cầu nối gìn giữ tiếng Việt, văn hóa dân tộc và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào qua các thế hệ.

Nhân dịp Đoàn về thăm quê hương Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy đã biểu dương những thầy, cô giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và các học sinh tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn học sinh của nhà trường được trở về thăm quê hương.

Đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du (Vientiane, Lào) chụp hình lưu niệm. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Chuyến đi lần này là hành trình ý nghĩa để các thầy, cô giáo và học sinh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những trải nghiệm đó sẽ giúp các em học sinh hiểu hơn về cội nguồn dân tộc, về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh để giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển như hôm nay.

Thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam tại Lào có lịch sử gắn bó lâu đời với cả hai dân tộc, luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Bên cạnh vai trò là cầu nối giữa nhân dân hai nước, cộng đồng người Việt Nam tại Lào còn tích cực gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và truyền lại tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Trong đó, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã không ngừng nỗ lực gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đồng thời đào tạo nhiều thế hệ học sinh trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Cô Sỉ Văn Hương Phênh Khăm May (Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du) cho biết, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cùng các tổ chức của Việt Nam và Lào.

Đó là nguồn động lực để tập thể cán bộ, giáo viên không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập thân thiện, giúp các em học sinh vừa thông thạo tiếng Việt, vừa hiểu và trân trọng lịch sử, văn hóa của cả hai dân tộc.

Đối với các em học sinh, chuyến trở về quê hương lần này có ý nghĩa đặc biệt. Các em được tận mắt tìm hiểu về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, được đến những địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu và cảm nhận rõ hơn cội nguồn của mình.

Nhà trường tin rằng đây sẽ là những ký ức đẹp và là hành trang quý báu để các em thêm yêu tiếng Việt, yêu quê hương và có ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Năm 2027 sẽ đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, gồm kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Đây sẽ là dịp để thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trước đó, Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị; tìm hiểu về Cố đô Huế, Trường Quốc Học Huế, các bảo tàng lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi đến tham quan thành phố Đà Nẵng./.

Thanh niên Việt Nam-Lào, cầu nối gắn kết và thắt chặt quan hệ hai nước Tại tỉnh Attapeu, Đoàn tình nguyện Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng công trình thanh niên với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

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