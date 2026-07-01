Kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng về triển khai các dự án trọng điểm

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 343/TB-VPCP ngày 1/7/2026 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm (Chuyên đề về giao thông vận tải)

Công khai kết quả giải ngân các dự án trọng điểm trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Tại Kết luận, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, các địa phương và các cơ quan liên quan cập nhật tiến độ mới nhất về tình hình thực hiện, kết quả giải ngân các dự án để thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Xây dựng làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; đồng thời cập nhật số liệu nêu trên trong báo cáo của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương dự kiến tổ chức vào ngày 4/7/2026.

Thủ tướng khẳng định việc hoàn thành các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển "2 con số" trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Do vậy, kết quả triển khai các dự án là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, sắp xếp cán bộ theo quy định của Đảng và cũng là cơ sở quyết định việc ưu tiên phân bổ vốn đầu tư, giao nhiệm vụ quản lý dự án cho các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo.

Thủ tướng biểu dương Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, nhà thầu, cán bộ, công nhân đã tích cực, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai quyết liệt các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng, tăng trưởng kinh tế của các địa phương và cả nước.*6 nguyên tắc trong triển khai các dự án trọng điểm

Theo Thông báo trên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số dự án chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư; thiếu vật liệu phục vụ thi công trong khi các cơ chế, chính sách đặc thù trong cấp phép và khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành đầy đủ; tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công còn chậm so với kế hoạch; một số dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, không có vướng mắc nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm thấp hơn bình quân chung của cả nước (25,7%), nhiều dự án dưới 10%.

Để các công trình, dự án triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải đặc biệt quan tâm, coi việc triển khai các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, ưu tiên, tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải "chủ động, nỗ lực thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại"; đồng thời phải quán triệt các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đúng theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, cam kết của các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án, nhất là các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan, chính đáng; đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Đảng và phân bổ, giao vốn đầu tư công hằng năm.

Thứ hai, các công trình, dự án phải triển khai tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình; trường hợp thực sự cần thiết các chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh lại tiến độ để đáp ứng các yêu cầu nêu trên; tăng cường ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, chi phí đầu tư các công trình, dự án phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo định mức, đơn giá, suất đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn lực nhà nước, xã hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thanh tra để kịp thời phòng ngừa, xử lý các sai sót trong quá trình thực hiện, không để các sai sót nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Thứ tư, quá trình nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các công trình, dự án phải đánh giá tổng thể về hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội và các mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ năm, công tác giải phóng mặt bằng phải do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo; cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án đúng tiến độ; trong quá trình thực hiện phải quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng; bố trí nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại.

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án; tăng sản lượng thực hiện và giải ngân trong Quý 3 năm 2026 với mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân của các dự án, công trình trọng điểm phải cao hơn mức trung bình của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các dự án đường bộ cao tốc; dự án cảng hàng không; dự án đường sắt. Cụ thể:

Đối với các dự án đường bộ cao tốc

Về công tác chuẩn bị đầu tư: Bộ Xây dựng, các địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án trong danh mục Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030; đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu đối với các dự án đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi để sớm khởi công, triển khai thi công làm cơ sở, tiền đề hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc.

Về công tác giải phóng mặt bằng: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho các công trình, dự án theo đúng kế hoạch.

Về vật liệu xây dựng: Bộ Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương trong công tác quản lý giá vật liệu xây dựng. Các địa phương có mỏ vật liệu xây dựng tiếp tục rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh ngay việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu xây dựng, điều phối giữa các địa phương, ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, hoàn thành trước ngày 20/7/2026.

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng ngay trong tuần tới tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại một số địa phương hiện đang thiếu nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho các dự án để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, xử lý các vi phạm nếu có theo quy định pháp luật.

Trường hợp cần thiết, xử lý thu hồi các giấy phép đã cấp không thực hiện đúng quy định về khai thác vật liệu để phục vụ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31/7/2026.

Về công tác thi công: Bộ Xây dựng, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án bảo đảm đúng kế hoạch, đặc biệt tại các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ và các hạng mục còn lại trên các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông; rà soát các tuyến cao tốc đang triển khai để đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí, trạm dừng nghỉ bảo đảm khai thác đồng bộ, an toàn, hiện đại.

Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

Đối với các dự án cảng hàng không

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ dự án. Bộ Tài chính chỉ đạo ACV, VEC và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án Cảng hàng không Long Thành và các tuyến đường kết nối trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng dự án.

Đối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Nhà đầu tư tập trung, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đặc biệt là các tuyến đường kết nối bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đối với các dự án đường sắt

Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định nhà nước sớm tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trình Chính phủ trước ngày 5/7/2026 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10/7/2026.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị đang thực hiện, bảo đảm mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị theo kế hoạch./.

Thủ tướng họp Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm quốc gia Chiều 27/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước đối với các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

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