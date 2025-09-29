Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào

Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký ban hành Quyết định số 2160/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ký ngày 8/4/2024; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng các ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu (đi trước lộ trình giảm thuế của Việt Nam và Lào trong ASEAN); thể hiện sự quan tâm, coi trọng và quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước; góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại Việt Nam - Lào.

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiệp định, ưu đãi thuế quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định cho cán bộ, công chức phụ trách quản lý xuất nhập khẩu và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan ban hành Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định theo trình tự rút gọn, áp dụng hiệu lực trở về trước kể từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam (nếu cần thiết).

Sau khi Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định được ban hành và có hiệu lực, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Thông tư quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng lá thuốc lá, gạo, đường và các sản phẩm có liên quan (HS 17.01) có xuất xứ từ Lào.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan đối tác phía Lào, các cơ quan liên quan phía Việt Nam tổ chức các đoàn công tác để trao đổi thông tin, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện Hiệp định. Thời gian thực hiện 3 năm/lần hoặc khi có yêu cầu./.

