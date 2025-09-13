Đại sứ Thepthavone: Việt Nam là tấm gương phát triển của Lào

Ngày 12/9 tại Kuala Lumpur, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ Lào tại Malaysia Thepthavone dẫn đầu đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào tại Malaysia đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam.

Trong không khí hân hoan, trang trọng, Đại sứ Lào Thepthavone nồng nhiệt chúc mừng Đại sứ Việt Nam Đinh Ngọc Linh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên về niềm tự hào và hạnh phúc trước những thành tựu to lớn nhân dân Việt Nam đã đạt được trong chặng đường 80 năm qua.

Đại sứ Thepthavone nhấn mạnh từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, Việt Nam đã trở thành nước độc lập, vượt qua muôn vàn khó khăn, giữ vững nền độc lập, vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới với quy mô nền kinh tế xếp thứ 35 trên thế giới. Ông cho biết Việt Nam là tấm gương phát triển của Lào.

Đại sứ Thepthavone bày tỏ biết ơn Việt Nam đã cùng kề vai sát cánh góp phần vào nền độc lập, sự phát triển của đất nước Lào như ngày nay, khẳng định tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào là có một không hai trên thế giới.

Đại sứ Thepthavone mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng gắn bó, hiệu quả giữa hai Đại sứ quán, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, thắm tình đồng chí giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Đinh Ngọc Linh cảm ơn tình cảm tốt đẹp, chân thành của Đại sứ Thepthavone và các đồng chí, đồng nghiệp Lào dành cho Việt Nam.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác tin cậy, gắn kết giữa hai Đại sứ quán, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và phối hợp hiệu quả trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong buổi gặp thân mật, hai Đại sứ ôn lại những sự kiện lịch sử trọng đại của hai nước, bày tỏ vui mừng về sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh cũng chia sẻ những mốc son trong chặng đường phát triển của Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình để phát triển đất nước, bảo vệ nền độc lập.

Đại sứ Lào đã trao lẵng hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại sứ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh trọng đại cũng như lời khẳng định tình đồng chí Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

