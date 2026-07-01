Xem trực tiếp Anh-CHDC Congo tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Đội tuyển Anh sẽ tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 bằng màn chạm trán CHDC Congo tại vòng 32 đội trên sân vận động Atlanta vào lúc 23g hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Với dàn ngôi sao chất lượng, Tam sư dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Thomas Tuchel được đánh giá cao hơn so với CHDC Congo.

Trên hành trình tiến đến vòng 32 đội, đội tuyển Anh đã dễ dàng có được ngôi đầu bảng L với sự góp mặt của Croatia, Ghana và Panama.

Đội tuyển Anh không chơi tưng bừng như kỳ vọng nhưng những gì họ đang thể hiện mang đến hiệu quả cần thiết.

Việc chỉ phải đối đầu CHDC Congo được nhận định là không quá khó khăn với Tam sư, nhưng họ chắc chắn cần phải thận trọng.

Bên kia chiến tuyến, CHDC Congo không được đánh giá cao tại World Cup 2026, nhưng những gì mà đội bóng này thể hiện cho thấy khát khao rất lớn.

Đội tuyển Anh cần nhớ rằng CHDC Congo từng khiến Bồ Đào Nha hòa muối mặt ở ngày ra quân, buộc Colombia chật vật mới giành chiến thắng, trước khi đánh bại Uzbekistan để ghi tên mình vào vòng knock-out.

Trận đấu giữa đội tuyển Anh và CHDC Congo sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9.

Đội thắng ở cặp đấu này sẽ chạm trán chủ nhà Mexico ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Lịch trực tiếp loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026 đêm 1/7 và ngày 2/7 Anh, Bỉ và Mỹ đang là những đội được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026 ở loạt trận diễn ra đêm 1/7 và sáng 2/7.