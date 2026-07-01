Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị phạt 29 năm tù

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 1/7, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nam Triệu - Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an), Nguyễn Ngọc Tính (cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30 thuộc Công ty Nam Triệu) cùng 15 bị cáo khác về các tội "Tham ô tài sản" (theo quy định tại Điều 353 - Bộ luật Hình sự) và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự).

Tòa đã tuyên án phạt: Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1971) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản," 9 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Hưng là 29 năm tù.

Lê Tiến Quý (sinh năm 1978, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản."

Nguyễn Thị Kim Dung (sinh năm 1977, kế toán chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản."

Ngô Văn Dẫn (sinh năm 1979, cựu Phó trưởng ban Kế hoạch-Kinh doanh chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) 6 năm tù về tội "Tham ô tài sản.

"Phan Minh Cường (sinh năm 1981, nguyên nhân viên ban Kế hoạch-Kinh doanh, chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) 6 năm tù về tội "Tham ô tài sản."

Vũ Văn Thuận (sinh năm 1990, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phố Hòa Long) 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản."

Nguyễn Ngọc Tính (sinh năm 1989, nguyên Thủ quỹ chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) 4 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản," 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tính là 8 năm tù.

Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1980, Trưởng xưởng gỗ Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và tư vấn thiết kế Dung Hòa) 4 năm tù về tội "Tham ô tài sản."

Lê Huy Khánh (sinh năm 1971, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) 3 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản," 2 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù, tổng hợp với bản án cũ 5 năm tù, buộc bị cáo Khánh phải chịu hình phạt là 11 năm tù.

Nguyễn Ngọc Nam Hưng (sinh năm 1978, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Minh Long) 3 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản," 2 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam Hưng là 6 năm tù.

Cựu lãnh đạo Công ty Nam Triệu nhận các mức án cao về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ." (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Nguyễn Thị Cẩm Tú (sinh năm 1987, nguyên Trưởng Tài chính-Kế toán kiêm Kế toán trưởng chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) 3 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Phạm Hồng Ngân (sinh năm 1987, nguyên Nhân viên ban Kế hoạch-Kinh doanh, chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1986, nguyên nhân viên phòng Kế hoạch-Kinh doanh, Công ty Nam Triệu) 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1978, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu) 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1973, nguyên Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch-Kinh doanh Công ty Nam Triệu) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Đặng Hoa Hiên (sinh năm 1977, Kế toán Công ty cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư Trí Việt) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Trần Vũ Khanh (sinh năm 1972, Chủ cơ sở Kinh doanh Trần Vũ Khanh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản Nhà nước được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, làm giảm uy tín của các cơ quan, gây mất trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận xấu và khiến người dân hoang mang.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng đóng vai trò chính, là chủ mưu trong vụ án. Quá trình điều tra xét xử, bị cáo quanh co chối tội không thành khẩn khai báo nên phải chịu mức hình phạt cao nhất.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng, khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, đồng thời là Giám đốc Xí nghiệp X30, cùng Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm.

Cụ thể, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác an ninh bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các bị cáo không trực tiếp thực hiện theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí để rút tiền chiếm đoạt.

Nhóm bị cáo cũng bị cáo buộc sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai và hạch toán đầy đủ nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, qua đó tạo nguồn tiền ngoài sổ sách để chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, các sai phạm trên đã gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng kết luận, hành vi của Hưng gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt khoảng 18 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Hưng, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30) đã thỏa thuận nâng khống giá trị nhiều hợp đồng để rút khoản tiền chênh lệch, qua đó giúp Hưng chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Phó Trưởng ban Kế toán-Tài chính Xí nghiệp X30) bị cáo buộc ký hợp thức các hồ sơ, chứng từ, gồm biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập-xuất kho, ủy nhiệm chi chuyển tiền cho doanh nghiệp dù biết giá trị thanh toán đã bị nâng khống. Dung còn tham gia lập và thanh toán khống tiền lương, giúp sức cho việc rút và chiếm đoạt khoảng 16 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Ngô Văn Dẫn (cựu Phó Trưởng ban Kế hoạch-Kinh doanh Xí nghiệp X30) bị buộc tội đã hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 232; cùng nhân viên lập phương án kinh doanh khống, nâng khống giá trị các gói thầu của một số doanh nghiệp, qua đó giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của các bị cáo cấp trên.../.

Cựu Giám đốc Công ty Bảo Minh Long An lãnh án 15 năm tù vì tham ô hơn 2 tỷ đồng Bị cáo Huỳnh Văn Giàu bị xử phạt 15 năm tù vì tham ô tài sản lên tới hơn 2,1 tỷ đồng, đồng thời phải cùng những người có liên quan hoàn trả cho Công ty Bảo Minh Long An hơn 1,8 tỷ đồng.