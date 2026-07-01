Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Ngày 1/7, Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở chính 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 40/QĐ-VPCQCSĐT ngày 11/6/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Sau khi tiến hành điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Hồ Ngọc Tiên Trung (sinh năm 1972) lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sỹ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sỹ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (sinh năm 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Tiên Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt; trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (sinh năm 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Cùng ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh nêu trên; Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự (các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, xã Tam Hưng, Hà Nội) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để giải quyết theo quy định của pháp luật (khi cần, liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đắc Lực, số điện thoại 0983432866 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định)./.

Phạt tù 9 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm về cho vay Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.