Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 6 tỉnh phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Cụ thể, từ nay đến 22 giờ 30 phút ngày 1/7, các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Sơn La và Lào Cai từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Phú Thọ, Tuyên Quang và Cao Bằng từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; Quảng Ninh từ 5- 15mm, có nơi trên 30mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bắc Yên, Chiềng Hặc, Chiềng Lao, Chiềng Sơn, Mường La, Mường Sại, Vân Hồ; Bình Thuận, Chiềng Hoa, Chiềng La, Chiềng Sại, Lóng Phiêng, Lóng Sập, Muổi Nọi, Mường Bang, Mường Cơi, Mường Giôn, Ngọc Chiến, Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Phiêng Khoài, Quỳnh Nhai, Song Khủa, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tà Xùa, Tân Yên, Tô Múa, Xím Vàng, Xuân Nha, Yên Châu (tỉnh Sơn La).

Tại tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Sơn Lương; Đan Thượng, Hiền Lương, Long Cốc, Mường Bi, Mường Hoa, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Tiên Lương, Văn Lang, Xuân Đài; Bằng Luân, Bao La, Cẩm Khê, Chí Đám, Đào Xá, Hạ Hòa, Hoàng Cương, Lai Đồng, Mai Châu, Mai Hạ, Pà Cò, Quy Đức, Tân Lạc, Tây Cốc, Thọ Văn, Thu Cúc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Trung Sơn, Vân Bán, Vân Sơn, Vĩnh Chân, Xuân Viên, Yên Kỳ.

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Bảo Ái, Bảo Yên, Chấn Thịnh, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Lương Thịnh, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Lai, Phúc Khánh, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tân Lĩnh, Trấn Yên, Văn Chấn, Việt Hồng; Bảo Hà, Bảo Nhai, Cốc Lầu, Đông Cuông, Gia Hội, Lâm Giang, Nghĩa Tâm, Âu Lâu, Nam Cường, Trung Tâm, Văn Phú, Yên Bái, Thác Bà, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Yên Bình; Bắc Hà, Bản Lầu, Bản Liền, Bảo Thắng, Cảm Nhân, Cao Sơn, Cát Thịnh, Châu Quế, Chiềng Ken, Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Khánh Yên, Liên Sơn, Lùng Phình, Mường Khương, Nậm Chày, Nậm Có, Nghĩa Đô, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phong Hải, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Tú Lệ, Văn Bàn, Võ Lao, Yên Thành.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là các xã, phường: Đồng Tâm, Đồng Yên, Hồ Thầu, Linh Hồ, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Xuân Giang; Bằng Lang, Cao Bồ, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Mỹ Lâm, Quang Bình, Tân Quang, Tân Tiến, Vĩnh Tuy, Yên Thành, Bắc Quang, Bạch Xa, Bản Máy, Bằng Hành, Bình Xa, Cán Tỷ, Hàm Yên, Hoàng Su Phì, Hùng An, Hùng Đức, Khuôn Lùng, Lao Chải, Liên Hiệp, Lùng Tám, Minh Quang, Nhữ Khê, Hà Giang 1, Pà Vầy Sủ, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Tân An, Tân Trịnh, Thái Hòa, Thái Sơn, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Trung Hà, Trung Thịnh, Tùng Bá, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Yên Hoa, Yên Phú, Yên Sơn.

Các xã phường thuộc tỉnh Cao Bằng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Xuân Trường; Cần Yên, Hà Quảng, Lũng Nặm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Quang Hán, Thành Công, Tĩnh Túc, Tổng Cọt.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh gồm các xã, phường: Móng Cái 1, Móng Cái 2; Bình Liêu, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Sơn, Lục Hồn, Móng Cái 3, Quảng Hà, Quảng Tân.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 30/6 đến 16 giờ ngày 1/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to như: Lóng Sập 1 là 102mm (Sơn La); Mỹ Lương 205mm (Phú Thọ); Chấn Thịnh 311mm (Lào Cai); Vĩ Thượng 175mm (Tuyên Quảng); Hồng An 108,2mm (Cao Bằng); Móng Cái 128mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Phòng chống sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long Theo Chương trình hành động của Chính phủ, một nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là sắp xếp, di dời dân cư khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, có nguy cơ cao xảy ra sụt lún, sạt lở đến nơi an toàn.

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