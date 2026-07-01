Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội là 19 điểm

Ngày 1/7, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Thông báo số 3065/TB-ĐHQGHN về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận đăng ký xét tuyển) đối với tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Đối với các phương thức xét tuyển khác, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị thực hiện quy đổi tương đương và công bố theo đúng hướng dẫn cũng như Quy chế tuyển sinh hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, pháp luật và sức khỏe, các đơn vị đào tạo sẽ xác định, công bố điểm ngưỡng theo từng ngành, chương trình đào tạo (không thấp hơn mức quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Các đơn vị đào tạo báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội trước 17 giờ ngày 3/7/2026, công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, website Đại học Quốc gia Hà Nội và cập nhật dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 21.380 chỉ tiêu đại học chính quy cho 166 ngành, chương trình đào tạo. Việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là căn cứ quan trọng để các đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo từng ngành, chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng tuyển sinh và thực hiện đúng quy định hiện hành./.

Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm và bách phân vị của các tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

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