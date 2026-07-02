Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia: Đối đầu 'bạn già' Modric, Ronaldo lại 'tịt ngòi’?

Cristiano Ronaldo cần đánh bại “bóng ma” ở vòng knock-out đã ám ảnh tiền đạo này trong quá khứ, và CR7 cũng cần các đồng đội hỗ trợ để có thể đưa Bồ Đào Nha vượt qua thử thách mang tên Croatia.

World Cup 2026 có thể là "vũ khúc cuối cùng" của nhiều siêu sao bóng đá, và sau trận đấu vào sáng mai, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ phải nói lời chia tay với một trong hai huyền thoại: hoặc Cristiano Ronaldo, hoặc Luka Modric sẽ phải rời cuộc chơi - khi Bồ Đào Nha chạm trán Croatia ở vòng 32 đội.

Những trụ cột của Croatia như Luka Modric hay Ivan Perisic dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Zlatko Dalić vẫn duy trì được sự kỷ luật trong lối chơi và thể hiện được bản lĩnh vào những thời điểm quan trọng.

Trong khi Modric vẫn đang "từ chối" tiếng gọi của tuổi tác, thì ở bên kia chiến tuyến, người từng là đồng đội của anh trong màu áo Real Madrid là Cristiano Ronaldo dường như đang dần bị thời gian bắt kịp.

"Bóng ma quá khứ" ở World Cup là nghịch lý ám ảnh bậc nhất trong sự nghiệp của Ronaldo: một tiền đạo đã có gần 1.000 pha lập công trong sự nghiệp, lại chưa từng một lần được hưởng cảm giác ăn mừng bàn thắng ở vòng knock-out, dù đã thi đấu đến 6 kỳ World Cup.

Trước một đối thủ mạnh về khả năng kiểm soát bóng với những chân chuyền hàng đầu như Modric hay Kovacic, thành bại của Bồ Đào Nha ở màn so tài này sẽ phụ thuộc lớn vào việc, hàng tiền vệ của đội bóng này với những Bruno Fernandes, Vitinha hay Joao Neves có thể chiếm ưu thế và áp đặt thế trận trong "cuộc chiến" ở khu vực giữa sân hay không.

Với việc sở hữu đội hình đồng đều và có những cá nhân có thể tạo đột biến hơn so với đối thủ, Bồ Đào Nha vẫn là đội được đánh giá cơ hội đi tiếp lớn hơn Croatia.

Dù vậy, Croatia luôn là đội bóng "lỳ lợm" và bản lĩnh ở các vòng knock-out World Cup.

Nếu trận đấu kéo dài đến loạt luân lưu cân não, không loại trừ khả năng Modric cùng các đồng đội - với thành tích 4 trận toàn thắng ở những loạt "đấu súng" vào các năm 2018 (trước Đan Mạch và Nga) và 2022 (trước Nhật Bản và Brazil) - có thể sẽ khép lại hành trình World Cup năm nay của "ông bạn già" Ronaldo ngay ở vòng 32 đội.

Dự đoán: Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ./.

World Cup 2026: Truyền thông Bồ Đào Nha đặt dấu hỏi về vai trò của Ronaldo Bình luận trên kênh CNN Bồ Đào Nha, nhà báo Sofia Oliveira cho rằng Ronaldo không còn nên được xem là lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát.