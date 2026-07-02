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World Cup 2026: Cổ động viên Mỹ “phủ kín” Quảng trường Quốc gia

Tối 1/7/2026, người hâm mộ bóng đá Mỹ tại thủ đô Washington đổ về khu Fan Zone ở Quảng trường Quốc gia để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Bosnia và Herzegovina.

Ngọc Quang
Không khí tại Fan Zone nóng lên cùng trận đấu, biến Quảng trường Quốc gia thành “sân vận động ngoài trời” giữa lòng thủ đô Washington. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Không khí tại Fan Zone nóng lên cùng trận đấu, biến Quảng trường Quốc gia thành “sân vận động ngoài trời” giữa lòng thủ đô Washington. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
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Cổ động viên Mỹ xếp hàng vào khu Fan Zone. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
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Cổ động viên Mỹ xếp hàng vào khu Fan Zone. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
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Phát nước miễn phí cho cổ động viên để chống nóng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
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Cổ động viên Mỹ xếp hàng vào khu Fan Zone. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
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Không khí tại Fan Zone nóng lên cùng trận đấu, biến Quảng trường Quốc gia thành “sân vận động ngoài trời” giữa lòng thủ đô Washington. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
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Cổ động viên Mỹ phấn khích mừng bàn thắng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
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Cổ động viên Mỹ phấn khích mừng bàn thắng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Cổ động viên Mỹ #World cup 2026 #Đội tuyển Mỹ Mỹ
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WORLD CUP 2026

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