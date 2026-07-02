World Cup 2026: Algeria quyết tạo nên lịch sử trước Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, đội tuyển Algeria sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Thụy Sĩ ở vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra lúc 3g ngày 3/7 (giờ Algeria) tại thành phố Vancouver (Canada), với mục tiêu lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp thứ 2 của một kỳ World Cup.

Sau khi vượt qua vòng bảng với màn trình diễn được đánh giá tích cực, dù để thua Argentina 0-3 ở trận ra quân, "Những chú cáo sa mạc" đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Đội bóng của huấn luyện viên Vladimir Petkovic hướng tới việc viết nên trang sử mới cho bóng đá Algeria, vượt qua thành tích lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2014 dưới thời Vahid Halilhodzic, khi đội chỉ chịu thua nhà vô địch là Đức với tỷ số 1-2 sau hiệp phụ.

Tinh thần của Algeria được nâng cao đáng kể sau trận hòa kịch tính 3-3 trước Áo ở lượt đấu cuối vòng bảng, trận đấu mà đội bóng Bắc Phi suýt giành chiến thắng trong những phút bù giờ. Đội trưởng Riyad Mahrez, người đã ghi 2 bàn tại giải đấu, tiếp tục được kỳ vọng sẽ là đầu tàu trên hàng công.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ được đánh giá là đối thủ rất khó chịu. Đội bóng châu Âu bất bại trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đồng thời có 2 chiến thắng thuyết phục trước Bosnia và Herzegovina (4-1) và Canada cùng trận hòa Qatar (1-1) tại vòng bảng.

Sau trận gặp Áo, huấn luyện viên Petkovic thừa nhận Thụy Sĩ là một trong những đội bóng ổn định nhất tại các giải đấu lớn trong những năm gần đây.

Ông cho biết hiểu rất rõ đối thủ sau khi từng dẫn dắt đội tuyển Thụy Sĩ trong giai đoạn 2014-2021, đồng thời khẳng định ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ lối chơi của đối phương trước khi xây dựng phương án chiến thuật phù hợp.

Để có thể giành vé đi tiếp, Algeria được cho là cần phát huy những điểm mạnh đã thể hiện ở vòng bảng, gồm khả năng tổ chức lối chơi, tinh thần thi đấu quyết liệt, bản lĩnh trong các thời điểm khó khăn và hiệu quả dứt điểm.

Dẫu vậy, hàng phòng ngự vẫn là vấn đề đáng lo ngại của đội bóng Bắc Phi. Algeria đã để thủng lưới 7 bàn sau 3 trận, trung bình 2,3 bàn/trận, nằm trong nhóm các đội có hàng thủ kém nhất giải đấu. Ban huấn luyện đã tăng cường các buổi phân tích băng hình trong những ngày qua nhằm khắc phục những hạn chế trong khâu phòng ngự.

Về lực lượng, huấn luyện viên Petkovic nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng đội hình đã thi đấu ấn tượng trước Áo./.

Bỉ ngược dòng siêu kịch tính, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 Romelu Lukaku và Youri Tielemans cùng nhau lập công để giúp Bỉ giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.