Đoàn Việt Nam nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela

Đoàn Việt Nam đã đưa 13 thi thể ra khỏi đống đổ nát do động đất; mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân và bàn giao nhiều hàng viện trợ cho Venezuela.

Ngày 30/6 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela đã xác định được 13 vị trí nghi có nạn nhân.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Đoàn đã đưa 13 thi thể ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho phía Venezuela. Đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Trong hai ngày 29 và 30/6, Đoàn Việt Nam đã bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.

Đến nay Venezuela tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế.

Venezuela cho biết đến ngày 30/6, số người thiệt mạng trong vụ động đất tại Venezuela đã tăng lên đến 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương và ít nhất 15.866 người phải sơ tán./.