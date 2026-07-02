Ngày 2/7/1976: Mốc son chói lọi trong lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

Đối với Thành phố Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/7/1976 mãi mãi là mốc son chói lọi trong tâm khảm mỗi người dân.

Đối với Thành phố Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/7/1976 mãi mãi là mốc son chói lọi trong tâm khảm mỗi người dân.

Đó là ngày Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức quyết nghị đặt tên Thành phố Sài Gòn-Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh - phần thưởng xứng đáng và cao quý nhất dành cho mảnh đất “đi trước về sau,” kiên cường, bất khuất.

Nghị quyết lịch sử này đã đáp ứng tình cảm thiêng liêng của một tập thể Nhân dân cách mạng, dù hoàn cảnh lửa bỏng dầu sôi vẫn gắn bó sắt son với lãnh tụ vĩ đại là hiện thân của Tổ quốc bất diệt, cho phép Thành phố được nói lên đời đời lòng biết ơn và tình yêu đối với Bác Hồ kính yêu.

Nghị quyết này cũng là một nguồn cổ vũ thường xuyên đối với Nhân dân Thành phố trong công cuộc phấn đấu đi lên, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, có văn hóa, khoa học, kỹ thuật tiên tiến, phát huy tiềm lực to lớn, góp phần cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc./.

Triển lãm Sài Gòn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca kỷ nguyên vươn mình 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại Công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), soi rọi lại một Sài Gòn-Gia Định trung dũng, kiên cường.