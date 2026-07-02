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Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước

Sau 50 năm chính thức, vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; GRDP năm 2025 khoảng 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước.

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Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI - Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất đã thông qua nghị quyết lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho Thành phố Sài Gòn-Gia Định.

Sau 50 năm chính thức, vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. GRDP năm 2025 khoảng 3 triệu tỷ đồng, chiếm 23,5% GDP cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt 8.755 USD.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thành phố Sài Gòn-Gia Định #GRDP #Thu nhập bình quân #Đầu tàu kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
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50 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC

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