Quảng bá hình ảnh Thành phố mang tên Bác tại thủ đô của Hàn Quốc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), hình ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại khu vực trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc) từ 7-22h (giờ địa phương) trong hai ngày 1 và 2/7.

Hoạt động được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương quốc tế có quan hệ kết nghĩa, trong đó có Seoul, nhằm quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, hội nhập và giàu bản sắc văn hóa đến người dân Hàn Quốc cũng như bạn bè quốc tế.

Việc quảng bá trên các màn hình điện tử tại trung tâm Seoul, trong đó có quận Gangnam và khu phố đi bộ Myeongdong - nơi tập trung đông đảo khách du lịch quốc tế và địa phương Hàn Quốc đến Seoul, là một trong những hoạt động đối ngoại có ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tới bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế, đầu tư và du lịch hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhiều địa phương của Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Hoạt động trình chiếu hình ảnh quảng bá lần này tại nhiều thành phố trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định hiệu quả của mạng lưới hợp tác quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại địa phương./.

Triển lãm Sài Gòn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca kỷ nguyên vươn mình 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại Công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), soi rọi lại một Sài Gòn-Gia Định trung dũng, kiên cường.