Triều Tiên khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là lập trường nhất quán

Ngày 1/7, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2026).

Trong điện mừng, ông Kim Jong Un gửi lời chúc mừng tới ông Tập Cận Bình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng toàn thể đảng viên và nhân dân Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong quá trình xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Ông Kim Jong Un khẳng định phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên và Trung Quốc là lập trường nhất quán của Đảng Lao động Triều Tiên và Chính phủ Triều Tiên.

Ông đồng thời nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh gần đây tại Bình Nhưỡng đã góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước và tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới, đồng thời chúc Trung Quốc tiếp tục phát triển thịnh vượng./.

Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Triều Tiên Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ nước này sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên để cùng thực hiện những đồng thuận quan trọng mà các nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được.