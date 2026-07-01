Australia tăng mạnh lệ phí xin thị thực du học và sau tốt nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia vừa bất ngờ tăng mạnh lệ phí nộp đơn xin thị thực du học (phân nhóm 500) từ 2.000 AUD lên 2.500 AUD (từ 1383,41 USD lên 1729,26 USD).

Quyết định điều chỉnh này diễn ra ngay sau đợt tăng lệ phí xin thị thực gần nhất vào tháng 7/2025.

Một cấu trúc giá riêng biệt cũng được áp dụng đối với học viên tham gia các khóa học tiếng Anh cấp tốc dành cho du học sinh (ELICOS) thuộc phân nhóm thị thực 500.

Bất chấp việc các tổ chức trong ngành liên tục vận động hành lang nhằm giảm mức phí xuống dưới 2.000 AUD với lý do số lượng học viên sụt giảm và phần lớn các khóa học ELICOS mang tính chất ngắn hạn, Chính phủ Australia vẫn tăng lệ phí thị thực loại này lên 2.050 AUD, thay vì áp dụng mức sàn chung 2.000 AUD như trước đây.

Bên cạnh đó, lệ phí thị thực sau tốt nghiệp (phân nhóm 485 - thị thực tạm trú cho phép sinh viên quốc tế sống, học tập và làm việc tại Australia từ 1,5 đến 5 năm sau khi tốt nghiệp) tiếp tục tăng mạnh từ 4.600 AUD lên 5.750 AUD.

Đây là mức tăng phí kỷ lục, lên tới 25% và là lần điều chỉnh tăng thứ 2 chỉ trong vòng 4 tháng qua.

Bình luận về động thái này, ông Jesse Gardner-Russell, Chủ tịch Hội đồng Các hiệp hội học viên sau đại học Australia (CAPA), cho rằng việc thu phí đối với những người đã chuẩn bị rời khỏi Australia sau khi tốt nghiệp là một công cụ sai lầm nếu mục tiêu của chính phủ nước này là quản lý lượng người nhập cảnh.

Ông Gardner-Russell nhấn mạnh: “Sinh viên quốc tế không phải là nguồn tài nguyên để khai thác, vắt kiệt giá trị rồi chuyển ra nước ngoài giống như quặng sắt. Họ là thành phần thiết yếu trong sức mạnh mềm toàn cầu của Australia và là một phần trong cộng đồng đa văn hóa của chúng tôi.”

Trong khi đó, Phó Chủ tịch CAPA Richard Lee cảnh báo các đợt tăng chi phí lưu trú đột xuất đang gửi đi thông điệp tới những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc rằng Australia là một nơi "thiếu ổn định" để xây dựng tương lai.

Biện pháp tăng phí thị thực đối với du học sinh nằm trong kế hoạch nâng mức phí diện rộng của chính quyền Australia đối với hầu hết các danh mục thị thực chính, bao gồm thị thực lao động tay nghề cao, thị thực diện vợ chồng/bạn đời và thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ.

Theo ông Weihong Liang, Chủ tịch Hội đồng Đại diện sinh viên quốc tế tại Australia (ISRC), việc thực thi chính sách một cách công bằng đòi hỏi phải có thông báo trước, có các thỏa thuận chuyển tiếp và sự tôn trọng đối với du học sinh.

Ông khẳng định không thể bắt sinh viên quốc tế phải gánh chịu các khoản chi phí đột ngột liên quan đến chính sách mà không có bất kỳ cảnh báo nào./.

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