Thế giới

Tòa án Mỹ hủy quy định áp lệ phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B

Ngày 8/6, Mỹ ra phán quyết hủy quy định của chính quyền Tổng thống Trump áp đặt lệ phí 100.000 USD đối với hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B, cho rằng biện pháp này vi phạm luật liên bang.

Đoàn Hùng
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Ngày 8/6, một thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Massachusetts đã ra phán quyết hủy quy định của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lệ phí 100.000 USD đối với mỗi hồ sơ xin thị thực lao động tay nghề cao H-1B, cho rằng biện pháp này vi phạm luật liên bang và vượt quá thẩm quyền của nhánh hành pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong phán quyết, Thẩm phán Leo Sorokin thuộc Tòa án Liên bang Địa hạt Massachusetts kết luận khoản thu nói trên về bản chất là một loại thuế, trong khi Quốc hội Mỹ chưa trao thẩm quyền cho Tổng thống hoặc các cơ quan hành pháp áp đặt loại thuế này thông qua sắc lệnh hay tuyên bố hành pháp.

Tòa án cũng nhận định chính sách trên vi phạm Đạo luật Thủ tục hành chính và Hiến pháp do không tuân thủ các yêu cầu pháp lý cần thiết trong quá trình ban hành.

Chương trình H-1B được Quốc hội Mỹ thiết lập từ năm 1990, cho phép các doanh nghiệp tuyển dụng lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực như công nghệ, kỹ thuật, y tế và tài chính.

Chương trình cho phép doanh nghiệp Mỹ xin phép chính phủ thuê lao động nước ngoài trong các ngành nghề chuyên môn với thời hạn tối đa 6 năm. Đây là chương trình được nhiều tập đoàn công nghệ lớn sử dụng để thu hút nhân lực quốc tế.

Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ban hành tuyên bố áp dụng mức lệ phí 100.000 USD cho mỗi hồ sơ H-1B mới, với lý do bảo vệ việc làm của người lao động Mỹ và hạn chế tình trạng lạm dụng chương trình thị thực lao động.

Chính quyền khi đó cho rằng việc sử dụng lao động H-1B trên diện rộng có thể gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và thị trường việc làm trong nước.

Trước khi quy định này được ban hành, tổng chi phí nộp hồ sơ H-1B thường dao động từ 2.000-3.000 USD, tùy quy mô doanh nghiệp và loại phí liên quan.

Các tổ chức doanh nghiệp và ngành công nghệ đã hoan nghênh phán quyết của tòa án, cho rằng mức lệ phí 100.000 USD là rào cản lớn đối với hoạt động tuyển dụng nhân sự có kỹ năng cao từ nước ngoài. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định của tòa án./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tòa án Mỹ #thị thực #lệ phí Mỹ
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