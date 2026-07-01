Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2026), khẳng định những thành tựu đạt được trong hơn một thế kỷ phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời kêu gọi toàn Đảng và nhân dân các dân tộc Trung Quốc đoàn kết phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết, cách đây 105 năm, trong bối cảnh phong trào công nhân Trung Quốc kết hợp với chủ nghĩa Marx-Lenin và sự thức tỉnh mạnh mẽ của dân tộc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra đời, mở ra bước ngoặt lịch sử đối với đất nước.

Từ đó, Trung Quốc có lực lượng lãnh đạo nòng cốt, đưa đất nước từng bước vượt qua tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, tiến tới xây dựng một quốc gia hiện đại.

Đánh giá chặng đường hơn một thế kỷ phát triển, ông Tập Cận Bình cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên định sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, không ngừng đoàn kết, lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn trong các giai đoạn cách mạng dân chủ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Theo ông, quá trình đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa đất nước chấm dứt thời kỳ nửa thuộc địa, nửa phong kiến, xây dựng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từng bước nâng cao đời sống người dân từ bảo đảm nhu cầu ăn mặc đến xây dựng xã hội khá giả toàn diện.

Ông khẳng định nhân dân Trung Quốc ngày nay đã nắm vững vận mệnh của mình và đang tiến tới tương lai với sự tự tin, tự lập và tự cường.

Về phương diện lý luận, ông Tập Cận Bình cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì kết hợp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin với thực tiễn Trung Quốc.

Đề cập đến vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế, ông cho rằng quá trình phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử thế giới.

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình cũng khẳng định mọi thành tựu đạt được trong 105 năm qua là kết quả của sự đoàn kết, phấn đấu của nhiều thế hệ đảng viên và nhân dân./.

Điện mừng kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.