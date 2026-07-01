Lãnh đạo Ấn Độ và Iran trao đổi về tình hình Tây Á

Ngày 30/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian để trao đổi về tình hình Tây Á và các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trong khu vực.



Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông báo của Chính phủ Ấn Độ cho biết, Tổng thống Pezeshkian đã cập nhật cho Thủ tướng Modi những diễn biến mới nhất tại khu vực cũng như tiến trình các nỗ lực ngoại giao hiện nay.

Thủ tướng Modi hoan nghênh những tiến triển đạt được trong đối thoại giữa các bên, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Ấn Độ là mọi bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các nỗ lực nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài tại Tây Á, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ tự do hàng hải, an toàn các tuyến thương mại quốc tế, đặc biệt qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch đối với thương mại và năng lượng toàn cầu.



Thủ tướng Modi bày tỏ hy vọng những tiến triển trong đàm phán sẽ mở đường cho một nền hòa bình bền vững trong khu vực.



Đây là cuộc điện đàm thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột tại Tây Á bùng phát cuối tháng 2.

Trong các cuộc trao đổi trước đó, Thủ tướng Modi nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên bảo đảm an toàn cho công dân Ấn Độ tại khu vực, đồng thời kêu gọi duy trì hoạt động vận chuyển năng lượng và hàng hóa thông suốt.

Cuộc điện đàm trên diễn ra vài ngày sau khi Mỹ và Iran ký trực tuyến bản ghi nhớ gồm 14 điểm, trong đó có các nội dung liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz và nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với Iran.



Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran hiện "không có kế hoạch" tiến hành bất kỳ cuộc gặp nào với Mỹ trong vài ngày tới ở bất kỳ cấp độ nào.

Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc ngoại giao riêng rẽ tại Doha vẫn đang được duy trì nhằm triển khai các nội dung của bản ghi nhớ nói trên và thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Tây Á.



Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Pezeshkian trước đó đã mời Thủ tướng Modi tham dự lễ tang Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, dự kiến diễn ra từ ngày 4-9/7 tại nhiều địa điểm ở Iran.

Đến nay, New Delhi chưa công bố thành phần chính thức tham dự, song theo truyền thông Ấn Độ, nhiều khả năng nước này sẽ cử đại diện cấp cao đi thay Thủ tướng Modi./.

Ấn Độ đề cao vai trò của diễn đàn của ASEAN trong duy trì an ninh khu vực Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của ARF với tư cách là diễn đàn thúc đẩy sự tham gia rộng mở và mang tính xây dựng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại.