Ấn Độ bắt tay Google đưa du lịch lên bản đồ số toàn cầu

Bộ Du lịch Ấn Độ và Google India đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy quảng bá các điểm đến của Ấn Độ bằng công nghệ số, Trí tuệ Nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu và các chương trình nâng cao năng lực.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thỏa thuận được trao đổi dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Liên bang Gajendra Singh Shekhawat. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực đưa hình ảnh Ấn Độ-từ các di sản cổ kính, đền đài, pháo đài, cảnh quan thiên nhiên đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc-tiếp cận gần hơn với du khách trong nước và quốc tế thông qua các nền tảng kỹ thuật số.

Theo Bộ Du lịch, Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng tâm, gồm quảng bá du lịch số, chia sẻ tri thức, đào tạo kỹ năng, ứng dụng các công nghệ mới nổi và tăng cường tương tác với du khách.

Sự hợp tác này sẽ tận dụng kinh nghiệm và năng lực của Google trong hệ sinh thái kỹ thuật số để nâng cao khả năng hiển thị của các điểm đến, sản phẩm du lịch và di sản văn hóa Ấn Độ trên không gian mạng.

Đáng chú ý, thỏa thuận mang tính phi thương mại, không ràng buộc và không độc quyền, đồng thời không phát sinh nghĩa vụ tài chính đối với hai bên. Tuy nhiên, về ý nghĩa thực chất, đây là một bước chuyển quan trọng trong cách Ấn Độ kể câu chuyện du lịch của mình với thế giới. Không chỉ bằng hình ảnh quảng bá truyền thống, mà bằng dữ liệu, công nghệ, nội dung số và các trải nghiệm tương tác sống động hơn.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Shekhawat nhấn mạnh công nghệ số có khả năng tạo ra những trải nghiệm, giúp giới thiệu vẻ đẹp, chiều sâu lịch sử và sự tráng lệ của các di sản văn hóa Ấn Độ tới công chúng toàn cầu.

Theo ông, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến có thể thay đổi cách du khách khám phá, cảm nhận và tương tác với kho tàng văn hóa, thiên nhiên phong phú của Ấn Độ. Trong khuôn khổ hợp tác, Google sẽ sử dụng năng lực phân tích dữ liệu và hiểu biết về hành vi người dùng để nghiên cứu xu hướng du lịch toàn cầu, hành vi của du khách và các mô hình tương tác trực tuyến.

Những thông tin này sẽ giúp Bộ Du lịch xây dựng các chiến lược quảng bá dựa trên bằng chứng, tiếp cận đúng nhóm khách mục tiêu và nâng cao hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng bao gồm các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho Bộ Du lịch về tiếp thị kỹ thuật số, tối ưu hóa chiến dịch, sáng tạo nội dung và ứng dụng các công nghệ mới nổi, trong đó có Trí tuệ Nhân tạo.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để Ấn Độ chuyển từ quảng bá du lịch theo hướng đại trà sang mô hình quảng bá chính xác, cá nhân hóa và có khả năng đo lường hiệu quả tốt hơn./.

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