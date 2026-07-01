Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên

Ngày 1/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Triều Tiên và thúc đẩy các nỗ lực nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài thay thế Hiệp định đình chiến kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình - cơ quan tư vấn của Tổng thống về các vấn đề thống nhất Hàn Quốc, ông Lee cho rằng cần thiết lập một cơ chế hòa bình để mở ra giai đoạn phát triển mới cho tương lai của Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Theo Tổng thống Lee, dù tiến trình đối thoại với Bình Nhưỡng đang gặp nhiều khó khăn, Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên trì theo đuổi các nỗ lực tiếp xúc và duy trì kênh đối thoại.

Ông khẳng định Seoul không theo đuổi chính sách đối đầu, không tìm cách thống nhất bằng sáp nhập và không tiến hành các hành động thù địch với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là hai miền cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và hệ thống chính trị của nhau.

Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung lên nắm quyền, Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi tích cực đối với các đề xuất đối thoại từ Seoul, trong khi tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong quan hệ liên Triều.

Do Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc bằng Hiệp định đình chiến, thay vì một hiệp ước hòa bình, nên về mặt pháp lý hai miền Triều Tiên đến nay vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tiến hành họp rà soát tiến độ đáp ứng các điều kiện chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ, trong bối cảnh Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình này trong nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2030.

Cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu Back chủ trì tập trung đánh giá tiến độ hoàn tất việc xác minh năng lực tác chiến đầy đủ (FOC) trong năm nay. Đây là giai đoạn thứ hai trong quy trình 3 bước nhằm đánh giá khả năng của Hàn Quốc trong việc chỉ huy lực lượng liên hợp Hàn Quốc-Mỹ khi tiếp nhận OPCON.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ahn Gyu Back cho rằng sau hơn 20 năm chuẩn bị, Hàn Quốc đã cơ bản đáp ứng các điều kiện về quân sự, chính sách và nhận được sự ủng hộ của dư luận để tiến hành tiếp nhận OPCON. Ông kêu gọi quân đội Hàn Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành nhiệm vụ lịch sử này.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận các biện pháp tăng cường hiệu quả của thế trận phòng thủ liên hợp do Hàn Quốc dẫn dắt sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao OPCON, đồng thời xem xét tiến độ xây dựng lộ trình hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ được cho là còn khác biệt về thời điểm chuyển giao OPCON. Trong khi Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy tiến trình theo kế hoạch, phía Mỹ vẫn nhấn mạnh việc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi hoàn tất chuyển giao.

Trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Hàn Quốc đã chuyển OPCON đối với lực lượng quân đội của mình cho Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu. Khi Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hàn Quốc-Mỹ được thành lập năm 1978, quyền này được chuyển sang bộ tư lệnh mới.

Hàn Quốc đã giành lại quyền chỉ huy tác chiến thời bình vào năm 1994, trong khi quyền chỉ huy tác chiến thời chiến vẫn do Mỹ nắm giữ đến nay./.

Tổng thống Hàn Quốc xác nhận không còn kênh liên lạc với Triều Tiên Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên cũng như các kênh liên lạc khác đều không còn hoạt động.