Nhật Bản ủng hộ tầm nhìn chiến lược của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 1/7, trong bài viết đăng trên báo The Times of India nhân chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 1-3/7, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định Tokyo coi New Delhi là đối tác không thể thiếu trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP), đồng thời bày tỏ ủng hộ sáng kiến chiến lược của Thủ tướng Narendra Modi nhằm tăng cường ổn định và phát triển khu vực.

Thủ tướng Takaichi khẳng định Nhật Bản và Ấn Độ có chung quan điểm rằng đại dương không phải là không gian để cạnh tranh bá quyền mà là tài sản chung, nền tảng cho hòa bình, ổn định và tăng trưởng của khu vực.

Bà nhấn mạnh một khu vực tự do và rộng mở phải bảo đảm mọi quốc gia đều có quyền tự quyết con đường phát triển của mình, không bị ép buộc hay cưỡng chế từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản cho rằng tầm nhìn của Tokyo có nhiều điểm tương đồng với sáng kiến MAHASAGAR (Sự tiến bộ toàn diện và tương hỗ vì an ninh và tăng trưởng trên khắp các khu vực) do Thủ tướng Narendra Modi đề xuất. Bà đánh giá cao những nỗ lực của New Delhi trong việc tăng cường an ninh hàng hải, hỗ trợ các quốc gia trong khu vực nâng cao khả năng chống chịu và thúc đẩy hợp tác vì sự ổn định chung.

Bà Takaichi cũng nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo nữ Thủ tướng, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ phối hợp triển khai các dự án kết nối hạ tầng, trong đó có cảng Matarbari tại Bangladesh và cầu Dhubri-Phulbari, nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Đông Bắc Ấn Độ với Bangladesh, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các khu vực lân cận.

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu Nhật Bản-Ấn Độ lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tăng cường khả năng tự chủ và phát triển thịnh vượng cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Nhật Bản thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng kể từ khi sáng kiến FOIP được cố Thủ tướng Abe đề xuất, tình hình quốc tế xung quanh Nhật Bản cũng như môi trường an ninh thế giới đã trở nên nghiêm trọng hơn.