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Bỉ ngược dòng siêu kịch tính, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026

Romelu Lukaku và Youri Tielemans cùng nhau lập công để giúp Bỉ giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Huy Khánh
Tielemans lập cú đúp đưa Bỉ thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tielemans lập cú đúp đưa Bỉ thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Bỉ đã trở thành cái tên thứ 9 góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau khi có màn ngược dòng 3-2 siêu kịch tính trước Senegal.

Romelu Lukaku và Youri Tielemans cùng nhau lập công để mang chiến thắng về cho đại diện châu Âu.

Tại sân Lumen Field, Bỉ được đánh giá cao hơn song Senegal mới là đội nhập cuộc tốt hơn và khiến cho giấc mơ của Bỉ tưởng chừng đã sớm tan vỡ.

Habib Diarra phá vỡ cân bằng về mặt tỷ số khi đưa Senegal vượt lên dẫn trước ở phút 25 với pha băng vào đệm bóng cận thành sau khi Sarr dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc.

Đến phút 55, tình hình càng trở nên khó khăn hơn cho Bỉ với pha bứt tốc và dứt điểm quyết đoán của Ismaila Sarr đưa Senegal vượt lên dẫn 2-0.

Tuy nhiên, khi chiến thắng tưởng chừng đã đến rất gần với Senegal, Bỉ đã đáp trả mạnh mẽ. Lukaku và Tielemans liên tiếp mang về 2 bàn ở các phút 86 và 89, gỡ hòa 2-2 buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ.

Trong thời gian đá hiệp phụ, Tielemans đã tận dụng rất tốt cơ hội khi sút phạt thành công quả 11m khi thời gian bước sang phút 120+5 để giúp Bỉ ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 3-2, để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026./.

(Vietnam+)
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