Xem trực tiếp Mỹ-Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 7g sáng 2/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân Levi's.

Cuộc chạm trán này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi mà cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ tốt tại giải đấu năm nay.

Đội tuyển Mỹ dưới thời Mauricio Pochettino đang cho thấy họ là đội bóng luôn sẵn sàng bước vào sân với tinh thần chiến đấu rất cao.

Mỹ chính là một trong những đội gây ấn tượng nhất khi liên tiếp có những chiến thắng trước Paraguay và Australia để sớm giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối cho thấy đội bóng này cần phải thi đấu chặt chẽ hơn ở hàng thủ nếu muốn tiến sâu.

So với Mỹ, Bosnia & Herzegovina không phải là đội bóng thiên về tấn công khi chọn lối chơi chặt chẽ với sơ đồ 4-4-2.

Tuy nhiên, đại diện châu Âu cũng phần nào cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, và luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ khi có cơ hội.

Trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6./.

Bỉ ngược dòng siêu kịch tính, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 Romelu Lukaku và Youri Tielemans cùng nhau lập công để giúp Bỉ giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.