Harry Kane lập cú đúp, tuyển Anh ngược dòng vào vòng 1/8 World Cup 2026

Đội tuyển Anh đã giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước CHDC Congo. Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp Tam sư ngược dòng thành công.

Trên sân Atlanta, Anh chính là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng lại bất ngờ phải nhận "trái đắng" khi Cipenga dứt điểm quyết đoán ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 7.

Nhận bàn thua sớm, tuyển Anh buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ lại gặp vô vàn khó khăn trong việc sút tung lưới thủ thành Mpasi.

Phải đến phút 75, bế tắc mới được phá vỡ khi Harry Kane đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Anh sau đường kiến tạo của Gordon.

Tiếp đà hưng phấn, tuyển Anh gia tăng sức ép và cuối cùng cũng đã giành được thành quả. Kane một lần nữa điền tên mình lên bảng điện tử với bàn thắng ấn định màn ngược dòng 2-1 cho Tam sư.

Thẳng tiến vào vòng 1/8, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ đối mặt thách thức lớn hơn, đó là chủ nhà Mexico.

Còn với CHDC Congo, thất bại và phải dừng cuộc chơi là điều vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, họ xứng đáng nhận được những lời ca ngợi.

Đội hình ra sân Anh: Pickford - Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly - Rice, Anderson - Madueke, Bellingham, Rashford - Kane. CHDC Congo: M’Pasi - Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka - Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki - Cipenga, Mbuku, Wissa. Anh-CHDC Congo 0-0 1': Hiệp 1 bắt đầu! Anh là đội giao bóng trước. Anh-CHDC Congo 0-0 4': Đội tuyển Anh đang chủ động chơi dâng cao để kiểm soát thế trận, hy vọng có bàn thắng thắng sớm vào lưới CHDC Congo. Anh-CHDC Congo 0-1 7': Bất ngờ đã xảy ra trên sân Atlanta khi CHDC Congo có bàn thắng vượt mở tỷ số chức không phải đội tuyển Anh. Nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, Cipenga trong tư thế trống trải trong vòng cấm tung ra cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần tung lưới Anh. Cipenga ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-CHDC Congo 0-1 13': CHDC Congo đang chủ động chơi phòng thủ với số đông khiến đội tuyển Anh gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-CHDC Congo 0-1 18': Trước hàng thủ số đông của CHDC Congo, tuyển Anh đang thực hiện nhiều đường chuyền bổng vào khu cấm địa nhưng vẫn chưa mang đến hiệu quả. Anh-CHDC Congo 0-1 23': Hai đội ra sân "tiếp nước." Đây được xem là khoảng thời gian cần thiết để Tam sư lấy lại tinh thần sau khi bất ngờ phải nhận bàn thua. Anh-CHDC Congo 0-1 28': Từ tình huống đá phạt của Rice, bóng đá đập trúng Konsa tạo ra tình huống sóng gió nhưng may mắn vẫn chưa đến với đội tuyển Anh. Anh-CHDC Congo 0-1 34': Đội tuyển Anh vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Ở chiều người lại, CHDC Congo cũng tạo ra những pha bóng đáng chú ý khiến người hâm mộ Anh lo lắng. Anh-CHDC Congo 0-1 35': Rashford tung ra cú sút căng trong vòng cấm nhưng đã bị hậu vệ của CHDC Congo cản phá. Anh-CHDC Congo 0-1 42': Yoane Wissa dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đi trúng cột dọc đầy tiếc nuối. Anh-CHDC Congo 0-1 44': VAR vào cuộc sau tình huống Harry Kane ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên, không quả phạt đền cho đội tuyển Anh. Anh-CHDC Congo 0-1 45': Hiệp có 6 phút bù giờ. Anh-CHDC Congo 0-1 45'+2: Thủ thành Mpasi đã thi đấu xuất sắc để cản phá cú đánh đầu nguy hiểm của Bellingham. Anh-CHDC Congo 0-1 45'+6: Kane tung ra cú volley trong vòng cấm nhưng thủ thành Mpasi tiếp tục cứu thua cho CHDC Congo. Anh-CHDC Congo 0-1 Hiệp 1 khép lại với kết quả bất ngờ. CHDC Congo đang dẫn trước Anh 1-0 nhờ pha lập công của Cipenga. Tuyển Anh gặp vô vàn khó khăn trong hiệp 1. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-CHDC Congo 0-1 46': Hiệp 2 bắt đầu. Anh-CHDC Congo 0-1 51': Rashford vượt qua hàng thủ CHDC Congo rồi tung ra cú sút căng ở góc gần nhưng chưa thể có bàn thắng cho Tam sư. Anh-CHDC Congo 0-1 53': Thủ thành Mpasi tiếp tục chơi xuất sắc để cán pha cú sút rất nguy hiểm của Bellingham. Anh-CHDC Congo 0-1 59': Cũng giống hiệp 1, đội tuyển Anh vẫn đang tạo ra sức ép rất lớn nhưng hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ CHDC Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-CHDC Congo 0-1 61': Tuyển Anh có sự thay đổi nhân sự. Saka và Gordon được tung vào sân để thay cho Madueke và Rashford. Anh-CHDC Congo 0-1 71': Anh có sự thay đổi người thứ ba. Eze vào sân thay cho Spence. Anh-CHDC Congo 1-1 75': Harry Kane đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh sau đường chuyền của Gordon. Kane gỡ hòa cho đội tuyển Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-CHDC Congo 1-1 81': Đội tuyển Anh vẫn đang gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng với hy vọng kết thúc trận đấu trong thời gian chính thức. Anh-CHDC Congo 2-1 86': Harry Kane tiếp tục lập công để giúp đội tuyển Anh vươn lên dẫn ngược 2-1. Kane xứng đáng với vai trò thủ lĩnh của Tam sư. (Ảnh: AFP/TTXVN) Anh-CHDC Congo 2-1 90': Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. Anh-CHDC Congo 2-1 90'+7: Hết giờ! Đội tuyển Anh đã ngược dòng đánh bại CHDC Congo để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.