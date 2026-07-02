Dự báo trong đêm ngày 2/7 hoặc rạng sáng ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới dự kiến mạnh thành bão số 1 với sức gió cấp 8, giật cấp 9, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng.

Bản tin 60s ngày 2/7/2026 gồm những nội dung sau:

Cảnh báo ngập lụt đi kèm lốc sét khi bão số 1 đi vào Quảng Ninh và Hải Phòng.

Bộ Y tế thu hồi sữa rửa tay Dr. Clean và kem rau má Young do sai công thức.

Sai phạm nào khiến ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam bị bắt?

Cục Đăng kiểm chỉ định tổ chức thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô trước khi xử phạt.

Đánh sập đường dây chế tạo hàng chục nghìn linh kiện súng và bán qua mạng xã hội.

Tổng thống Trump giành lợi thế pháp lý trong tranh chấp về thực thi luật nhập cư.

Afghanistan không kích các mục tiêu IS trên lãnh thổ Pakistan.

Trung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới./.