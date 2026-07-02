Thỏa thuận Israel-Liban đối mặt nguy cơ bế tắc vì điều kiện giải giáp Hezbollah

Văn kiện an ninh mới giữa Israel và Liban gắn việc rút quân với yêu cầu Hezbollah giải giáp đang làm dấy lên nhiều tranh luận về tính khả thi và triển vọng ổn định tại miền Nam Liban.

Nhiều chuyên gia cho rằng điều kiện giải giáp Hezbollah được đưa vào văn kiện an ninh giữa Israel và Liban là yếu tố quyết định khả năng triển khai các cam kết trên thực địa. Trong bối cảnh thực tế chính trị và tương quan lực lượng tại Liban, yêu cầu này được đánh giá rất khó đáp ứng, khiến tiến trình thực thi đối mặt nguy cơ bế tắc. Giới phân tích cũng nhận định cơ chế mới có thể tạo cơ sở để Israel duy trì hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực biên giới, làm gia tăng những thách thức đối với an ninh và ổn định ở Trung Đông./.