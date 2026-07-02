Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp kỷ niệm 50 năm mang tên Bác

Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), vào tối 2/7/2026, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại này tại 16 điểm bắn trên toàn địa bàn thành phố.

Chương trình bắn pháo hoa với 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp, gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Các điểm bắn tầm thấp gồm: Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn; khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Chánh (cũ)-xã Tân Nhựt; Đền Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú; quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; điểm bắn tại đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ. Cùng với đó là khu Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa-Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu./.