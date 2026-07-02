50 năm Thành phố mang tên Bác: Lần đầu trình diễn "pháo hoa nước"

Những quả pháo hoa nước với hiệu ứng đặc biệt trên mặt nước sẽ lần đầu tiên ra mắt công chúng Thành phố Hồ Chí Minh tại chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), diễn ra tối 2/7.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí (Phòng Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, tính đến trưa ngày 2/7, công tác chuẩn bị kỹ thuật cho nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố cơ bản hoàn tất và đấu nối thông suốt toàn hệ thống.

Theo kế hoạch, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/7, tại 16 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn 2.840 quả pháo hoa tầm cao; 360 quả pháo hoa tầm thấp; khoảng 1.200 giàn tầm thấp và 12.000 ống hỏa thuật phóng pháo hoa các loại.

Tại điểm bắn trung tâm tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh sẽ bắn 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 18 giàn pháo nổ tầm thấp.

Tại điểm bắn pháo hoa này, pháo hoa được chỉ thị bắn hoàn toàn bằng hệ thống điện tử tự động “1 nút bấm” và đặc biệt, đây cũng là địa điểm đầu tiên, người dân Thành phố được hưởng thức màn trình diễn của “pháo hoa nước.”

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, khác với các loại pháo hoa bình thường khác được bắn thẳng lên không trung, quá trình bắn pháo hoa nước chia làm hai giai đoạn là bắn xuống nước, sau khi “ngậm đủ nước”, pháo hoa sẽ vọt lên từ mặt nước tạo hiệu ứng tối đa về ánh sáng với nền không gian của mặt nước sông Sài Gòn.

Pháo hoa nước từng được trình diễn trong cuộc thi pháo hoa nghệ thuật tại Đà Nẵng và được đánh giá rất cao. Nhưng đây là lần đầu tiên, “pháo hoa nước” ra mắt công chúng Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, Thành phố tổ chức 16 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn gồm điểm bắn khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Tòa tháp Saigon Marina IFC, phường Sài Gòn; Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; Khu Đô thị lấn biển Vinhomes Green Paraside, xã Cần Giờ; Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt; Khu đền Bến Ngọc, phường Tăng Nhơn Phú; Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; Sân bóng Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; Sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Minh Thạnh; Dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu; Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; Trung tâm cung ứng dịch vụ công, xã Đất Đỏ; Khu đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ; Khu Di tích Cầu tàu 914, Đặc khu Côn Đảo./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

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