Cục Điện ảnh nói gì về phim "Chiếc kén" có Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh chụp cùng diễn viên Kiều Chinh trong dự án "Chiếc kén" (Chrysalis). (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng năm 2026 (28/6-4/7), bộ phim "Chiếc kén" của đạo diễn Daniel Winn được công chiếu lần đầu tại Việt Nam.

Phim đang gây chú ý vì có sự góp mặt của Kiều Chinh và Trương Ngọc Ánh - nữ diễn viên vừa vướng vòng lao lý cuối năm 2025.

"Chiếc kén" (Chrysalis) đang được chiếu miễn phí cho mọi lứa tuổi (nhãn K), sau đó sẽ tranh giải trực tiếp cùng hơn 10 tác phẩm khác ở hạng mục Phim châu Á tại liên hoan phim này.

Dù vậy hiện nay phim chưa được cấp phép chiếu bán vé tại Việt Nam. Nhà phát hành cho biết phim đang trong quá trình xin cấp phép để chiếu thương mại rộng rãi.

Chia sẻ cụ thể hơn về thông tin này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết việc cấp phép chiếu ở liên hoan phim không đồng nghĩa với việc cấp phép chiếu bán vé trên toàn quốc.

"Việc chiếu thương mại và cấp giấy phép phân loại [phân loại độ tuổi hoặc có được chiếu hay không-PV] sẽ do hội đồng phim truyện duyệt. Còn việc chiếu phi thương mại, giới hạn trong khuôn khổ liên hoan phim và tuần phim... thì sẽ được duyệt ở hội đồng phim quốc tế," ông Đặng Trần Cường cho biết.

Cục trưởng Cục Điện cũng cho biết thời gian duyệt chiếu theo quy định là 12 ngày.

Với "Chiếc kén" (Chrysalis), Trương Ngọc Ánh từng tham gia dự án ở vai trò nhà sản xuất và góp mặt ở một vai phụ trong phim.

Vào tháng 10/2025, nữ diễn viên đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Dự án sau đó hủy dự kiến ra mắt cùng năm.

Tại sự kiện ra mắt ở Đà Nẵng hôm 1/7/2026, đại diện nhà sản xuất cho biết Trương Ngọc Ánh đã xử lý hậu kỳ cả về âm thanh lẫn hình ảnh. Hình ảnh được xử lý bằng AI (trí tuệ nhân tạo) và kỹ xảo (CGI). Kinh phí phát sinh khoảng 10% so với kinh phí ban đầu.

Phim kể về tuổi thơ của đạo diễn Daniel Winn khi bị mẹ bỏ rơi, rồi được người bà lam lũ (Kiều Chinh) cưu mang nuôi nấng. Về sau vì hoàn cảnh, anh bị đưa vào trại trẻ mồ côi cho đến khi được gặp lại cha. Sau này khi cùng sang Mỹ định cư, anh tiếp tục phải đối mặt với những biến cố khác./.

Bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh về hành vi 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.