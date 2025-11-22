Ảnh AI về chợ Giáng sinh Hoàng gia Anh khiến loạt du khách bị lừa

Một buổi chiều mùa Đông se lạnh, Brygida - nữ nhân viên ngân hàng 25 tuổi người Ba Lan mới chuyển đến London (Anh) - háo hức tìm đến Cung điện Buckingham sau khi nhìn thấy trên mạng Internet những hình ảnh lung linh về một khu chợ Giáng sinh “lần đầu tiên trong lịch sử” ngay trước cổng cung điện.

Những dãy gian hàng gỗ, ánh đèn rực rỡ và khung cảnh lễ hội cổ điển khiến cô háo hức tới trải nghiệm Giáng sinh Hoàng gia.

Nhưng khi đến nơi, Brygida bàng hoàng nhận ra ngoài cổng cung điện hoàn toàn không hề có chợ nào. Mọi hình ảnh mà cô thấy trước đó đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI).

Cô thất vọng cho biết: “Chúng tôi đến đó vì tin rằng khu chợ đó có thật và mình sẽ được chứng kiến điều đó lần đầu tiên trong lịch sử. Tôi cứ nghĩ mình thật may mắn, nhưng rồi chúng tôi buồn lắm khi thấy thực tế chẳng có gì.”

Không chỉ Brygida, nhiều du khách khác cũng bị đánh lừa bởi những hình ảnh AI lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung đã chia sẻ loạt ảnh được tạo bằng AI, quảng cáo đây là một “trải nghiệm Giáng sinh hoàng gia chưa từng có.”

Các bài đăng lan rộng trên nhiều nền tảng và ở nhiều ngôn ngữ, từ Thái Lan, Bồ Đào Nha, Arập cho đến Armenia, khiến không ít người tin rằng lễ hội Giáng sinh thực sự đang diễn ra ngay bên ngoài nơi ở của Hoàng gia Anh.

Cô Emma Paxton, 26 tuổi, kỹ sư hóa học đến từ Boston (Mỹ), chia sẻ: “Tôi thấy trên TikTok và Instagram thông tin về chợ Giáng sinh lần đầu tiên tại Cung điện Buckingham. Nó trông rất thật.”

Tuy vậy, Paxton đã kịp nhận ra tất cả chỉ là giả trước khi đặt chân tới London du lịch.

Trong khi đó, Lucas - một người Pháp sống ở London - cho biết anh nghe bạn bè nước ngoài kể rất nhiều về ngôi chợ nằm “ngay cạnh cung điện.”

Sự việc lan rộng tới mức nhiều blogger du lịch phải lên tiếng giải thích. Blog “Love and London” đã phân tích các lỗi kỹ thuật xuất hiện trong những hình ảnh AI này, như khu chợ được đặt ở vị trí vốn đóng cửa với công chúng hay các dây đèn trang trí được “treo lơ lửng từ trên trời” - điều không thể xảy ra trong thực tế.

Tại London hiện vẫn có nhiều khu chợ Giáng sinh chính thống, chẳng hạn như tại Quảng trường Trafalgar, thu hút đông đảo người dân và du khách vào mỗi mùa lễ hội.

Những hình ảnh AI nêu trên xuất hiện từ tháng Chín vừa qua, sau khi Royal Collection Trust (RCT) - đơn vị phụ trách tổ chức tham quan Cung điện Buckingham - thông báo về một cửa hàng Giáng sinh cỡ nhỏ mở theo dạng pop-up (triển khai thời vụ).

Trước làn sóng tin giả, RCT đã phải đăng tuyên bố trên trang web của mình, giải thích rằng “đây không phải là một chợ Giáng sinh” và “sẽ không có chợ Giáng sinh nào tại Cung điện Buckingham.”

Sự việc tại Cung điện Buckingham là minh họa sống động cho một thực tế đang lan rộng trên toàn cầu: trong thời đại AI, mọi thứ đều có thể trở thành nạn nhân của tin giả và người chịu thiệt đầu tiên chính là những người không sàng lọc thông tin./.

