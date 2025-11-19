Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục nhận án 2 năm tù

Chiều muộn 19/11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án “lừa dối khách hàng” liên quan đến việc quảng bá và kinh doanh sản phẩm kẹo Kera.

Theo phán quyết của tòa, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Vlogger Phạm Quang Linh và hot TikToker Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) mỗi người bị tuyên phạt mức án 2 năm tù giam.

Hai bị cáo chủ chốt khác là Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công phải nhận lần lượt 3 năm 3 tháng tù và 3 năm tù. Tất cả các bị cáo đều bị tuyên phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử xác định nhóm bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng. Do đó, Công ty Chị Em Rọt (CER) - công ty được thành lập để kinh doanh sản phẩm này - có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các khách hàng có yêu cầu.

Bị cáo Phạm Quang Linh tại phiên tòa sáng 19/11. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Theo cáo trạng, cuối năm 2024, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng cùng Lê Tuấn Linh đã góp vốn thành lập Công ty Chị Em Rọt (CER). Sau đó, Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng tham gia góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Kera Việt Nam nhằm kinh doanh sản phẩm kẹo rau củ quả mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera). Hoa hậu Thùy Tiên là cổ đông được hưởng 30% lợi nhuận từ việc kinh doanh sản phẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.

Nhóm bị cáo biết rõ rằng hàm lượng chất xơ trong một viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm 0,935%/viên, không có nhiều tác dụng như quảng cáo; Công ty Cổ phần Asian Life (đơn vị sản xuất theo hợp đồng) không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định tuyên bố “một viên kẹo bằng một đĩa rau” là đúng sự thật.

Tuy nhiên, các bị cáo vẫn cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video và livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng và công dụng sản phẩm. Hành vi này đã khiến 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng cộng 129.617 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỷ đồng, với số tiền thu lợi bất chính được xác định là hơn 12,4 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hoa hậu Thùy Tiên khai rằng bản thân không biết về chất lượng sản phẩm; nếu biết thì sẽ không bao giờ làm vì sự nghiệp xây dựng rất khó khăn và thừa nhận: “Đây là bài học rất lớn trong đời của bị cáo.”

Phạm Quang Linh khai tham gia góp vốn với mục đích kiếm thêm thu nhập, nhưng do thường xuyên bận công việc ở nước ngoài nên giao lại cho trợ lý theo dõi. Linh thừa nhận bảng công bố sản phẩm và thông tin trong kịch bản quay quảng cáo không giống nhau và cho biết bản thân không có chuyên môn. Sau khi vụ án xảy ra, Linh đã nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) khai mình có nhiệm vụ quay video và livestream theo kịch bản do nhóm marketing chuẩn bị sẵn, dựa vào các thông tin do Công ty Cổ phần Asian Life cung cấp. Hằng cũng đã vận động gia đình nộp khắc phục 2,7 tỷ đồng.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Phong, Nguyễn Phạm Hồng Vy (vợ của Nguyễn Phong), Phạm Thị Diễm Trinh, Trương Thị Lê, Trần Thị Lệ Thu, Từ Kiên Trung (cùng Công ty Cổ phần Asian Life) về tội “sản xuất hàng giả là thực phẩm” và đã tách vụ án, tách hành vi để xác minh, điều tra theo quy định./.

