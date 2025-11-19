Đề nghị giảm án cho Thùy Tiên, Quang Linh Vlog trong vụ án kẹo rau củ Kera

Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần luận tội đối với vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên phạt các bị cáo về tội "Lừa dối khách hàng" với các mức án cụ thể như sau: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER Group) và Lê Thành Công, 3-4 năm tù giam.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định sản phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) là sản phẩm do Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng với Công ty Asia sản xuất. Vì lợi nhuận, các bị cáo đã bất chấp các quy định.

Họ đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; biết rõ hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp và không đúng với quảng cáo sai sự thật như "1 viên kẹo bằng một đĩa rau," nhưng vẫn ban hành công bố sản phẩm với các thành phần rau củ quả chiếm tỷ lệ cao (28,13%).

Các bị cáo đã thổi phồng công dụng, xây dựng kịch bản, quay video và tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

Viện Kiểm sát cho biết nhóm bị cáo đã tổ chức tổng cộng 6 buổi livestream để bán hàng, trong đó Hằng Du Mục tham gia 5 lần, Quang Linh Vlogs tham gia đầy đủ 6 lần, Thùy Tiên tham gia 3 lần.

Nhóm này đã bán được tổng cộng 129.617 hộp kẹo cho hơn 56.000 khách hàng, thu về hơn 17,5 tỷ đồng với số tiền thu lợi bất chính là hơn 12,4 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Ngược lại, họ được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt, có nhiều bằng khen trong quá trình công tác, có đóng góp vào hoạt động thiện nguyện; tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả, hoàn trả hơn 1,3 tỷ đồng cho khách hàng.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công từ 3-4 năm tù; tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từ 2 năm-2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng."

Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bổ sung mỗi bị cáo 50 triệu đồng, sung công quỹ Nhà nước số tiền bị phong tỏa trong tài khoản các bị cáo để khắc phục hậu quả./.

