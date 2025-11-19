Xét xử vụ án sai phạm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt

Sáng 19/11 , Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vụ án "lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) và Công ty cổ phần Asia Life.

Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập hơn 20 cá nhân và tổ chức đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt ngành nghề kinh doanh chính sản xuất phim, điện ảnh, quay video và chương trình truyền hình chi tiết, buôn bán, kinh doanh thực phẩm. Công ty cổ phần Asia Life ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, buôn bán thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết quả điều tra xác định, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo ‘‘Kera”) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất theo Hợp đồng gia công và đóng gói.

Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh, nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm./.