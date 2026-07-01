Phim mới trên VTV: Cuộc đấu trí âm thầm để gìn giữ 'Trời cao nguyên xanh'

Tháng 7/2026, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chính thức giới thiệu tới khán giả cả nước bộ phim truyền hình chính luận-an ninh đặc biệt “Trời cao nguyên xanh."

Lấy bối cảnh Tây Nguyên - vùng đất mang vẻ đẹp nguyên sơ nhưng luôn tiềm ẩn những vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo và an ninh phức tạp - bộ phim mở ra câu chuyện nhiều tầng lớp về cuộc đấu tranh bảo vệ sự ổn định của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Câu chuyện bắt đầu khi một vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại nơi từng gắn bó trong quá khứ. Giữa núi rừng Tơ Rơi, ký ức về những năm tháng cam go dần được đánh thức, hé mở một giai đoạn mà sự bình yên của buôn làng từng đứng trước nguy cơ bị phá vỡ bởi những thế lực lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và những tổn thương âm ỉ trong cộng đồng.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là hai chiến sỹ công an với hai thế hệ, hai cách tiếp cận khác nhau.

Phạm Minh (diễn viên Hà Việt Dũng) - Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh - là người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và từng trải. Anh hiểu rằng trong cuộc chiến bảo vệ an ninh vùng cao, nghiệp vụ không phải là tất cả; điều quan trọng hơn là xây dựng được niềm tin và sự gắn kết giữa chính quyền với người dân.

Trong khi đó, Quang Tuấn (diễn viên Xuân Phúc) - một đại úy trẻ giàu nhiệt huyết, sắc bén trong trinh sát - lại bước vào hành trình trưởng thành đầy thử thách khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi. Tại đây, anh dần nhận ra rằng có những trận chiến không thể giải quyết bằng tốc độ hay sức mạnh, mà đòi hỏi sự thấu hiểu, kiên nhẫn và khả năng chạm tới lòng người.

Dàn diễn viên tại buổi ra mắt phim ngày 1/7. (Ảnh: VTV)

Điểm hấp dẫn đặc biệt của “Trời cao nguyên xanh” nằm ở việc bộ phim không xây dựng cuộc chiến giữa thiện và ác theo mô típ đơn giản. Mỗi nhân vật đều mang những mâu thuẫn riêng, những tổn thương riêng và đứng trước lựa chọn của chính mình.

Những nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin, A Dũi… không chỉ đại diện cho cộng đồng buôn làng Tây Nguyên mà còn phản chiếu những giằng xé sâu sắc giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tin và hoài nghi, giữa sự đoàn kết và nguy cơ bị chia rẽ bởi các thế lực lợi dụng lòng dân.

Bộ phim gửi tới khán giả một thông điệp giàu ý nghĩa: Bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ bắt đầu từ những chuyên án, những cuộc truy bắt hay đấu tranh trực diện. Nền tảng sâu xa nhất của an ninh quốc gia luôn bắt đầu từ lòng dân, từ sự đoàn kết cộng đồng và từ niềm tin giữa nhân dân với lực lượng bảo vệ đất nước.

Quá trình sản xuất bộ phim nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, trong đó có Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế… cùng Công an tỉnh Gia Lai, góp phần tạo nên một tác phẩm chân thực, giàu chiều sâu nghiệp vụ và cảm xúc đời sống. (Ảnh: VTV)

Không chỉ hấp dẫn bởi nội dung chính luận giàu tính thời sự, “Trời cao nguyên xanh” còn gây chú ý bởi quy mô sản xuất lớn với những bối cảnh trải dài giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ trong điều kiện thời tiết và địa hình vô cùng khắc nghiệt.

Dưới bàn tay dàn dựng của Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Mai Hiền, bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực được đông đảo khán giả yêu mến như Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều gương mặt hứa hẹn tạo dấu ấn mới như Luân Nguyễn, Thúy Nga, Hoàng Nhân, Thế Mạnh, Ngọc Anh…

Bộ phim lên sóng vào 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6/7 trên kênh VTV1./.

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