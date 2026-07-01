Thanh Hóa: Chạm vào hơn 600 năm lịch sử vương triều Hậu Lê qua mã QR

Được đề cử tại hạng mục "Điểm du lịch dẫn đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch" của Giải thưởng VITA Awards 2026, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa) đang trở thành hình mẫu về bảo tồn di sản gắn với đổi mới trải nghiệm du khách.

Không chỉ gìn giữ những giá trị lịch sử của vương triều Hậu Lê, Lam Kinh còn tiên phong ứng dụng công nghệ số, phục dựng không gian văn hóa truyền thống và phát triển các sản phẩm du lịch thông minh.

Nâng tầm giá trị di tích

Được khởi dựng từ những thập niên đầu thế kỷ XV, song hành cùng Đông Kinh - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước dưới thời Hậu Lê - Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh là quần thể kiến trúc có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Đây là nơi thờ tự tổ tiên nhà Lê; đồng thời là nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu triều Hậu Lê.

Với hệ thống kiến trúc hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên, Lam Kinh được xếp hạng Di tích cấp quốc gia năm 1962. Đến năm 2012, Thủ tướng Chính phủ công nhận Lam Kinh là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Trải qua hơn sáu thế kỷ, nơi đây vẫn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến văn hóa-tâm linh tiêu biểu của xứ Thanh.

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Nhiều hạng mục quan trọng như Chính điện Lam Kinh, sân Rồng, hệ thống hồ nước, nghi môn và 5 trong tổng số 9 tòa Thái Miếu đã được trùng tu, phục dựng, góp phần từng bước tái hiện diện mạo Lam Kinh xưa.

Chương trình nghệ thuật tái hiện những công lao, sự nghiệp to lớn của người anh hùng áo vải Lê Lợi cùng các tướng sỹ trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cách đây hơn 600 năm. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Đặc biệt, nơi đây hiện lưu giữ 5 tấm bia cổ có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật điêu khắc, gồm bia Vĩnh Lăng (Vua Lê Thái Tổ), bia Chiêu Lăng (Vua Lê Thánh Tông), bia Dụ Lăng (Vua Lê Hiến Tông), bia Kính Lăng (Vua Lê Túc Tông) và bia Khôn Nguyên Chí Đức (Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao). Cả năm hiện vật đều đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Tiếp nối quá trình bảo tồn, giai đoạn 2025-2027, tỉnh Thanh Hóa triển khai dự án tu bổ, phục hồi Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh với tổng mức đầu tư hơn 81 tỷ đồng.

Dự án tập trung phục dựng bốn tòa Thái Miếu (số 1, 2, 8 và 9), tôn tạo đền thờ bà Hàng Dầu và xây dựng cổng vào khu di tích, góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa quan trọng bậc nhất của vương triều Hậu Lê.

Song song với công tác bảo tồn, Lam Kinh không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Việc đưa vào khai thác Chính điện Lam Kinh, ra mắt sản phẩm du lịch thông minh cùng nhiều sản phẩm trải nghiệm mới đã góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Việc triển khai nền tảng Smart Travel Platform được xem là bước đột phá trong chuyển đổi số, tạo thêm động lực để du lịch văn hóa Thanh Hóa phát triển.

Bên cạnh đó, Lam Kinh còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, nổi bật là Lễ hội Lam Kinh được tổ chức hằng năm vào tháng Tám âm lịch tái hiện hào khí vua Lê Thái Tổ và các nghĩa sỹ trong khởi nghĩa Lam Sơn.

Năm 2026, lễ hội tiếp tục được tổ chức với đầy đủ các nghi thức truyền thống theo hướng trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận.

Lễ hội trở thành hoạt động văn hóa tiêu biểu, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống yêu nước và quảng bá hình ảnh văn hóa xứ Thanh đến đông đảo du khách.

Biểu tượng của du lịch thông minh

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, lịch sử không chỉ được lưu giữ qua những dấu tích kiến trúc mà còn được tái hiện sinh động bằng công nghệ số.

Từ năm 2021, Lam Kinh đã tiên phong triển khai hệ thống thuyết minh tự động "Lam Kinh Audio Guide"; đồng thời ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) phục vụ khách tham quan. Đến năm 2024, hệ thống tiếp tục được nâng cấp toàn diện.

Chỉ với một thiết bị di động thông minh và thao tác quét mã QR, du khách có thể tiếp cận 18 điểm thuyết minh đa ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) với hình ảnh trực quan, nội dung phong phú.

Bên cạnh đó, hệ thống loa thông minh kết hợp camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào vận hành, góp phần hiện đại hóa hoạt động thuyết minh, nâng cao trải nghiệm của du khách; đồng thời giải quyết bài toán nhân lực trong công tác phục vụ.

Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp nâng cao chất lượng tham quan mà còn là giải pháp quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản theo hướng bền vững.

Theo chân đoàn khách hành hương đến Lam Kinh, chúng tôi cảm nhận rõ vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc của một không gian xanh trong lành và cảnh quan sinh thái độc đáo.

Trên diện tích gần 200ha với đồi núi, sông hồ, khe suối, rừng cây cổ thụ cùng khu rừng cấm còn lưu giữ nhiều loài thực vật quý hiếm, Lam Kinh mang vẻ đẹp vừa uy nghiêm, cổ kính, vừa thơ mộng, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước.

Du khách Lê Anh Dũng đến từ Hà Nội chia sẻ điều gây ấn tượng đầu tiên khi đến Lam Kinh là sự hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên với hệ thống kiến trúc cổ, tạo nên không gian thanh bình và giàu giá trị lịch sử.

Mặc dù lượng khách tham quan đông, công tác đón tiếp và phục vụ vẫn được tổ chức chu đáo. Đặc biệt, việc ứng dụng "Lam Kinh Audio Guide" cùng hệ thống camera AI giúp du khách dễ dàng tiếp cận các câu chuyện lịch sử một cách sinh động, hấp dẫn.

"Đã hơn 6 thế kỷ trôi qua, nhưng Lam Kinh - biểu tượng của lòng tự hào dân tộc về một giai đoạn lịch sử oai hùng chống quân xâm lược và công cuộc xây dựng quốc gia Đại Việt vẫn còn giữ nguyên giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật được bảo tồn, tôn vinh và gìn giữ,” anh Dũng nói.

Ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Ban Quản lý Di sản thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa khẳng định thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tại Di sản Thế giới Thành nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích đền Bà Triệu… chúng tôi đang chuyển mạnh từ tư duy “giữ gìn” sang quản trị di sản như một nguồn lực nội sinh đặc biệt để phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Theo ông Nguyễn Bá Linh, việc Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề cử và bình chọn Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh đạt giải thưởng VITA Awards 2026 ở hạng mục "Điểm du lịch dẫn đầu trong khôi phục và xây dựng hoạt động văn hóa truyền thống phục vụ khách du lịch" không chỉ là niềm tự hào mà còn là dấu mốc quan trọng đối với Ban Quản lý trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Giải thưởng du lịch VITA Awards 2026 là hệ thống giải thưởng uy tín, danh giá của ngành Du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động và tổ chức thường niên nhằm ghi nhận, tôn vinh và khích lệ các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Giải thưởng Du lịch VITA Awards là hệ thống giải thưởng thường niên do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động và tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và địa phương có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Giải thưởng đồng thời định hình trục phát triển mới cho du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên số và tăng trưởng xanh, khuyến khích xu hướng chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và xây dựng những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Những đề cử xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại Đêm Gala trao giải VITA Awards 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 9/7/2026 tại tỉnh Ninh Bình./.

Thanh Hóa: Miễn phí tham quan Di sản Thành Nhà Hồ và Di tích Lam Kinh dịp Tết Khu Di sản Thành Nhà Hồ sẽ miễn phí vé tham quan từ ngày 12/2 đến 17/2/2026; khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Lam Kinh miễn phí tham quan từ ngày 16/2 đến 19/2/2026 trong dịp Tết Bính Ngọ.

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