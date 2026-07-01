Miss Global Tourism Ambassador 2026: "Điểm hẹn" nhan sắc kết nối du lịch...-PV

Ban tổ chức vừa chính thức công bố khởi động Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026. Không chỉ tìm kiếm một biểu tượng của nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, cuộc thi còn hướng đến thông điệp kết nối văn hóa, lan tỏa, quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc đến bạn bè trên khắp năm châu.

Trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ sau những biến động của thế giới, Miss Global Tourism Ambassador 2026 được tổ chức với mong muốn xây dựng một diễn đàn văn hóa quốc tế, nơi vẻ đẹp được nhìn nhận dưới góc độ toàn diện: Tri thức, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khả năng trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa.

Dự kiến, hơn 30 đại diện nhan sắc từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia cuộc thi theo tiêu chuẩn tổ chức quốc tế với chuỗi hoạt động đa dạng: Trình diễn trang phục dân tộc và quảng bá văn hóa các quốc gia; Hoạt động trải nghiệm du lịch, khám phá điểm đến và di sản; Các diễn đàn giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch và hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng.

Các phần thi chính thức gồm: trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm, phỏng vấn, thuyết trình dự án quảng bá du lịch và chung kết.

Trưởng Ban tổ chức, nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc nhấn mạnh: “Miss Global Tourism Ambassador 2026 không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp, mà là một dự án văn hóa - du lịch mang tầm nhìn dài hạn, với sứ mệnh kết nối các quốc gia thông qua vẻ đẹp của con người, bản sắc văn hóa và những giá trị nhân văn. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và các chương trình vì cộng đồng, các thí sinh sẽ trở thành những đại sứ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập đến với cộng đồng quốc tế.”

Hai Đại sứ, giám khảo cuộc thi: World Miss Tourism Ambassador 2018 Phan Thị Mơ, và Miss Celebrity International 2025 Trần Trân Mỹ Linh. (Ảnh: BTC)

Theo đó, điểm khác biệt của cuộc thi nằm ở việc đề cao vai trò của người đẹp đăng quang. Hoa hậu vừa là biểu tượng của nhan sắc vừa đại diện cho tinh thần hội nhập, trở thành gương mặt đồng hành cùng các chiến dịch quảng bá du lịch, văn hóa và các hoạt động cộng đồng tại nhiều quốc gia.

Cuộc thi cũng hướng đến gây dựng mạng lưới các Đại sứ Du lịch trẻ toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch bền vững và tăng cường sự kết nối giữa các nền văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập.

Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến tổ chức cuộc thi tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của đất nước trên bản đồ du lịch quốc tế. Thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt chương trình, bạn bè quốc tế sẽ có cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc, con người thân thiện cùng những giá trị truyền thống và hiện đại của Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi được công bố có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Theo kế hoạch, vòng sơ khảo trực tuyến sẽ diễn ra từ 30/8-25/9/2026, các thí sinh sẽ đến Việt Nam và tham gia chuỗi hoạt động đồng hành từ 12/10/2026. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 21/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với thông điệp “Kết nối văn hóa - Truyền cảm hứng cho những hành trình,” ban tổ chức kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ trở thành một đại sứ truyền thông tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của quê hương mình, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế những điểm đến hấp dẫn, di sản văn hóa, bản sắc dân tộc và tinh thần hiếu khách của đất nước đăng cai Việt Nam./.

Phó chủ tịch cuộc thi, Tổng đạo diễn chương trình, Vũ Thái thông tin về cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực” cuộc thi là các chuyên gia, nghệ sỹ và nhà quản lý có uy tín: Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, ông Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Ban Giám khảo; Các đại sứ và giám khảo cuộc thi gồm Phó Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Phan Thị Mơ (World Miss Tourism Ambassador 2018, Miss Celebrity International 2025 Trần Trân Mỹ Linh; Miss Tourism World 2022 Erina Hanawa; Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran… Ngay sau lễ công bố, Ban Tổ chức đã chính thức khởi động quá trình tuyển sinh và mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trên các nền tảng truyền thông chính thức của Miss Global Tourism Ambassador 2026.

Miss World 2026: Hoa hậu Bảo Ngọc “tăng tốc” trước mùa giải đặc biệt ở Việt Nam Bảo Ngọc đang tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, ngoại ngữ, hoàn thiện dự án nhân ái. Cô muốn mang đến cuộc thi hình ảnh đại diện Việt Nam giàu tri thức, hướng đến các giá trị bền vững.