Truyền thông Pháp ví Đà Nẵng là "Miami của Việt Nam"

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tạp chí điện tử Journal des Français à l'étranger của Pháp vừa đăng bài viết nhận định Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của cộng đồng du mục số quốc tế nhờ chi phí sinh hoạt hợp lý, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường sống thuận lợi. Bài báo ví thành phố biển miền Trung là "Miami của Việt Nam" và là lựa chọn thay thế ngày càng hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay Thái Lan.

Theo bài viết, nằm cách Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khoảng một giờ bay, Đà Nẵng sở hữu 32km bờ biển cùng vị trí thuận lợi để kết nối với các trung tâm lớn trong khu vực. Sân bay quốc tế nằm gần trung tâm thành phố giúp việc đi lại trong châu Á thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Thành phố cũng được đánh giá có nhịp sống thư thái và chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực.

Bài báo dẫn lời chị Hana Nguyen, người sáng lập một không gian làm việc chung (coworking space) tại Đà Nẵng cách đây hai năm, cho rằng sự thuận tiện trong kết nối giao thông là một trong những lợi thế lớn nhất của thành phố. Theo chị, chi phí sinh hoạt hợp lý cùng môi trường sống dễ chịu đang thu hút ngày càng nhiều lao động quốc tế làm việc từ xa.

Tạp chí Pháp cho biết Đà Nẵng không phải là cái tên mới trên bản đồ du lịch quốc tế. Thành phố từng được The New York Times đưa vào danh sách 52 điểm đến nên ghé thăm của năm 2019 và tiếp tục xuất hiện trong danh sách năm nay.

Cùng với sự gia tăng của cộng đồng người nước ngoài và dân du mục số, giá bất động sản và giá thuê nhà tại Đà Nẵng đã tăng mạnh trong hai năm gần đây. Tuy nhiên, giá thực phẩm vẫn tương đối ổn định, giúp thành phố tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với những người có thu nhập cao làm việc từ xa.

Mặt khác, việc tìm nhà ở với mức giá phù hợp ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với người dân địa phương. Để đáp ứng nhu cầu, nhiều dự án bất động sản mới đang được triển khai trên địa bàn thành phố.

Bài viết cũng dẫn lời anh Luca, một kỹ sư phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ Đức, cho biết anh quyết định chuyển đến Đà Nẵng sau khi nhận thấy nơi đây có thể trở thành lựa chọn yên bình và tiết kiệm hơn Bali nhưng vẫn có cộng đồng người nước ngoài năng động.

Theo anh Luca, điều khiến anh bất ngờ nhất là chất lượng kết nối Internet tại Đà Nẵng. Anh đánh giá tốc độ và độ ổn định của mạng Internet tại đây vượt xa những gì anh từng trải nghiệm ở Đức, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển các ứng dụng AI cũng như sản xuất hình ảnh và video cho khách hàng quốc tế.

Luca hiện thuê căn hộ trong một khu dân cư có cả người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống. Theo anh, sự kết hợp giữa hạ tầng phục vụ làm việc từ xa, chi phí sinh hoạt thấp, hệ thống dịch vụ đa dạng, khí hậu dễ chịu, bãi biển đẹp và lượng khách du lịch chưa quá đông khiến Đà Nẵng trở thành nơi đáng sống và phù hợp để gắn bó lâu dài.

Nhận thấy tiềm năng của xu hướng này, chính quyền Đà Nẵng đã tổ chức Da Nang Nomad Fest lần đầu tiên vào tháng 3 vừa qua với chuỗi hoạt động kết nối và hội thảo kéo dài 10 ngày nhằm thu hút thêm các chuyên gia, lao động tự do và doanh nhân quốc tế làm việc từ xa.

Theo tạp chí Pháp, Việt Nam hiện chưa có loại thị thực dành riêng cho cộng đồng du mục số. Phần lớn người nước ngoài sử dụng thị thực du lịch có thời hạn tối đa 3 tháng và định kỳ xuất cảnh sang các nước láng giềng, như Lào, để gia hạn trước khi quay trở lại Việt Nam. Bài báo cũng cho rằng việc quản lý nghĩa vụ thuế đối với nhóm lao động này hiện vẫn là một lĩnh vực chưa có quy định cụ thể.

Khép lại bài viết, Journal des Français à l'étranger cho rằng với lợi thế về vị trí địa lý, chi phí sinh hoạt, hạ tầng số và chất lượng cuộc sống, Đà Nẵng đang ngày càng thu hút những người làm việc từ xa trên khắp thế giới và dần trở thành một điểm đến đáng chú ý tại châu Á./.

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