Hoa hậu Thanh Thủy lên vùng cao nấu ăn cho em, đón tuổi 24 ý nghĩa

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chọn đón tuổi mới bằng chuyến thiện nguyện tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng. Cô kết hợp cùng “Dự án Cho em” thực hiện chương trình “Thương em vùng cao,” mang đến niềm vui và những kỷ niệm đẹp cho 50 em nhỏ nơi đây.

Trò chuyện và cùng các em chơi nhiều trò chơi, khoảng cách giữa nàng hậu và các em dường như được xóa nhòa bởi những tiếng cười hồn nhiên và sự gần gũi, ấm áp

Thanh Thủy cho biết một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến đi là cô lần đầu làm đá bào cho các em. Dù còn đôi chút lúng túng, song nàng hậu bày tỏ vẫn kiên nhẫn chuẩn bị từng phần, trong khi những "vị khách nhí" ngoan ngoãn xếp hàng dài chờ đến lượt.

Không chỉ đồng hành trong các hoạt động vui chơi, Thanh Thủy còn cùng các thành viên của dự án chuẩn bị nguyên liệu, nấu bữa trưa cho các em sau buổi sáng giao lưu đầy ắp tiếng cười. Với cô, niềm hạnh phúc của những chuyến thiện nguyện đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy các em thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Dịp này, Thanh Thủy và dự án cũng gửi tặng 50 em nhỏ nhiều phần quà thiết thực gồm balo, mũ, gấu bông cùng phong bì hỗ trợ. Mỗi món quà không chỉ là sự sẻ chia, động viên mà còn gửi gắm hy vọng tiếp thêm động lực để các em vững bước trong học tập và cuộc sống.

Hoa hậu Thanh Thủy chuẩn bị bữa ăn cho trẻ em xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Thanh Thủy xúc động cho biết: "Có lẽ đây là dịp đón tuổi mới hạnh phúc nhất của Thủy. Được nhìn thấy các em vui, được cùng mọi người làm một điều ý nghĩa. Đến khi nhìn các em ôm khư khư món quà trong tay, cười tít cả mắt, Thủy mới nhận ra món quà lớn nhất mình mang về lại chính là những tình cảm trong trẻo và chân thành từ các em."

Bên cạnh đó, Hoa hậu Thanh Thủy vẫn đang dành nhiều tâm huyết cho dự án "Nước sạch" với các hoạt động trao tặng máy lọc nước hay xây giếng nước. Gần nhất, cô có chuyến đi đến xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp để trao tặng máy lọc nước cùng 200 phần quà, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương./.

Hoa hậu Thanh Thủy mang dự án “Nước sạch” tới vùng đất bị xâm nhập mặn “Thủy hy vọng những món quà và thiết bị này không chỉ giúp bà con cải thiện cuộc sống, mà còn mang đến sức khỏe, niềm tin và động lực để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn,” Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ.