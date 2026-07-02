Lan tỏa bản sắc văn hóa, kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Bắc Macedonia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 30/6, tại Nhà hát Opera và Ballet Quốc gia ở trung tâm thủ đô Skopje, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria kiêm nhiệm Cộng hòa Bắc Macedonia đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch Văn hóa Việt Nam tại châu Âu (VNCT), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Ban tổ chức Lễ hội Mùa hè Skopje tổ chức thành công sự kiện "Ngày Việt Nam tại Skopje 2026."



Được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Mùa hè Skopje lần thứ 47, sự kiện thu hút gần 300 người dân sở tại và bạn bè quốc tế. Với chủ đề "Di sản-Hài hòa- Hiếu khách, " chương trình đã giới thiệu một Việt Nam giàu truyền thống, năng động và hội nhập thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và quảng bá sản phẩm.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria kiêm nhiệm Cộng hòa Bắc Macedonia Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhấn mạnh mặc dù Việt Nam và Cộng hòa Bắc Macedonia cách xa nhau về địa lý, nhưng có thể đến gần nhau bằng âm nhạc và những trải nghiệm văn hóa.

Đại sứ khẳng định sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước thông qua văn hóa - cầu nối hiệu quả và bền vững nhất.



Đại sứ cho biết với hơn 4.000 năm lịch sử và nền văn hóa phong phú của 54 dân tộc anh em, Việt Nam vừa gìn giữ các giá trị truyền thống, vừa là nền kinh tế năng động của châu Á, tích cực hội nhập và đóng góp có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt chụp ảnh lưu niệm cùng dàn nhạc. (Ảnh: TTXVN phát0

Chủ đề "Di sản - Hài hòa - Hiếu khách" cũng phản ánh những giá trị cốt lõi của Việt Nam, được thể hiện xuyên suốt trong các hoạt động văn hóa, triển lãm và giao lưu tại sự kiện.



Ngay từ đầu giờ chiều, gian hàng quảng bá Việt Nam đã thu hút đông đảo khách tham quan với các sản phẩm như cà phê, trà, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm.

Cùng với hoạt động quảng bá sản phẩm là triển lãm ảnh du lịch Việt Nam, gồm 30 tác phẩm nhiếp ảnh về thiên nhiên, di sản văn hóa và đời sống đương đại giới thiệu vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Quần thể danh thắng Tràng An, ruộng bậc thang Tây Bắc, đồng bằng sông Cửu Long...với những hình ảnh áo dài, nón lá và các lễ hội truyền thống, mang đến cho công chúng Cộng hòa Bắc Macedonia và bạn bè quốc tế cái nhìn sinh động về một Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc và thân thiện.



Điểm nhấn của chương trình là đêm hòa nhạc kết hợp giữa các nghệ sỹ nhạc cụ dân tộc Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng Luj dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Nghệ sỹ ưu tú Tăng Thanh Sơn và nghệ sĩ Đặng Thanh Ngọc đã trình diễn đàn T'rưng, đàn K'lông Pút, đàn nhị và đàn tỳ bà trong những bản phối mới cùng dàn nhạc giao hưởng, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa âm nhạc truyền thống Việt Nam và ngôn ngữ giao hưởng phương Tây.



Đối với nhiều khán giả Cộng hòa Bắc Macedonia, đây là lần đầu tiên được thưởng thức trực tiếp các nhạc cụ dân tộc Việt Nam qua những giai điệu quen thuộc như “Việt Nam quê hương tôi”, “Trống cơm”, “Quảng Bình quê ta ơi”...

Âm thanh trong trẻo của đàn T'rưng, kỹ thuật trình diễn độc đáo của đàn K'lông Pút, tiếng đàn nhị sâu lắng cùng âm sắc thanh tao của đàn tỳ bà đã nhiều lần khiến khán phòng vang lên những tràng pháo tay kéo dài.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự phong phú của âm nhạc truyền thống Việt Nam và đánh giá cao những bản phối sáng tạo kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc với nghệ thuật giao hưởng hiện đại.



Vượt ra ngoài khuôn khổ một buổi hòa nhạc, chương trình là minh chứng sinh động cho sức mạnh kết nối của văn hóa. Dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Lê Phi Phi, các nghệ sỹ Việt Nam và Cộng hòa Bắc Macedonia đã cùng tạo nên một "cuộc đối thoại" bằng âm nhạc, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng sở tại.

Thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật, chương trình truyền tải thông điệp về sự hòa hợp, tôn trọng sự khác biệt và khát vọng kết nối giữa các dân tộc, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Bắc Macedonia.



Bên cạnh các hoạt động văn hóa và nghệ thuật, không gian ẩm thực Việt Nam cũng thu hút đông đảo khách tham dự. Các vị khách có dịp thưởng thức những món ăn và đồ uống đặc trưng như nem rán, bánh mì, nước dừa, trà chanh và cà phê sữa đá.

Không gian ẩm thực không chỉ mang đến trải nghiệm về hương vị mà còn tạo cơ hội giao lưu, giúp công chúng sở tại hiểu thêm về văn hóa và truyền thống hiếu khách của người Việt Nam.



Thành công của "Ngày Việt Nam tại Skopje 2026" tiếp tục khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Thông qua âm nhạc, triển lãm, ẩm thực và các hoạt động giao lưu, sự kiện đã lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, hiện đại, năng động và thân thiện đến công chúng Cộng hòa Bắc Macedonia và bạn bè quốc tế./.

Việt Nam-Bắc Macedonia mở rộng hợp tác kinh tế, đổi mới sáng tạo Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bắc Macedonia và nỗ lực hết sức mình để góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước trong thời gian tới.

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