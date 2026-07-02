Xác định 10 đội đi tiếp, 5 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Sau loạt trận sáng 2/7, vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 10 đội bóng góp mặt, cùng đó là 5 cặp đấu.

Mỹ là đội tuyển mới nhất giành quyền đi tiếp khi có chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina trong thế phải chơi thiếu người.

Trên sân Levi's, Mỹ là đội chơi tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công Folarin Balogun ở phút 45.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên ở phút 64 khi Balogun lĩnh thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi từ phía sau nguy hiểm với cầu thủ phía Bosnia.

Tuy nhiên, dù phải chơi thiếu người, đội tuyển Mỹ vẫn có thêm bàn thắng thứ 2 sau tình huống sút phạt thành công của Malik Tillman ở phút 82.

Chiến thắng này giúp Mỹ tiếp bước hai đội đồng chủ nhà khác là Canada và Mexico thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Ngoài đội chủ nhà, 7 đội bóng khác đã vượt qua vòng 1/16 là Brazil, Paraguay, Pháp, Na Uy, Maroc, Anh và Bỉ.

Bỉ ngược dòng siêu kịch tính, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 Romelu Lukaku và Youri Tielemans cùng nhau lập công để giúp Bỉ giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Theo phân nhánh đấu, tại vòng 1/8, Canada sẽ đối đầu Maroc trong khi Pháp gặp Paraguay. Đội thắng ở hai cặp đấu này sẽ chạm trán nhau ở tứ kết.

Brazil so tài Na Uy để xác định xem đội bóng nào sẽ đối đầu đội thắng cặp Mexico-Anh ở tứ kết.

Cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 còn lại đã được xác định chính là màn chạm trán giữa Mỹ và Bỉ.

Kết quả World Cup 2026 ngày 2/7 Các đội đã đi tiếp: Mỹ, Mexico, Canada, Maroc, Brazil, Paraguay, Pháp, Na Uy, Anh, Bỉ. Các cặp đấu vòng 1/8 Canada-Maroc

Paraguay-Pháp

Brazil-Na Uy

Mexico-Anh

Mỹ-Bỉ