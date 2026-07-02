Thể thao

Bóng đá

Xác định 10 đội đi tiếp, 5 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 10 đội tuyển giành quyền đi tiếp, cùng 5 cặp đấu tranh vé góp mặt ở vòng tứ kết.

Huy Khánh
Malik Tillman ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Malik Tillman ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau loạt trận sáng 2/7, vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 10 đội bóng góp mặt, cùng đó là 5 cặp đấu.

Mỹ là đội tuyển mới nhất giành quyền đi tiếp khi có chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina trong thế phải chơi thiếu người.

Trên sân Levi's, Mỹ là đội chơi tốt hơn và có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công Folarin Balogun ở phút 45.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên ở phút 64 khi Balogun lĩnh thẻ đỏ trực tiếp do phạm lỗi từ phía sau nguy hiểm với cầu thủ phía Bosnia.

Tuy nhiên, dù phải chơi thiếu người, đội tuyển Mỹ vẫn có thêm bàn thắng thứ 2 sau tình huống sút phạt thành công của Malik Tillman ở phút 82.

Chiến thắng này giúp Mỹ tiếp bước hai đội đồng chủ nhà khác là Canada và Mexico thẳng tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Ngoài đội chủ nhà, 7 đội bóng khác đã vượt qua vòng 1/16 là Brazil, Paraguay, Pháp, Na Uy, Maroc, Anh và Bỉ.

Theo phân nhánh đấu, tại vòng 1/8, Canada sẽ đối đầu Maroc trong khi Pháp gặp Paraguay. Đội thắng ở hai cặp đấu này sẽ chạm trán nhau ở tứ kết.

Brazil so tài Na Uy để xác định xem đội bóng nào sẽ đối đầu đội thắng cặp Mexico-Anh ở tứ kết.

Cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 còn lại đã được xác định chính là màn chạm trán giữa Mỹ và Bỉ.

Kết quả World Cup 2026 ngày 2/7

Các đội đã đi tiếp: Mỹ, Mexico, Canada, Maroc, Brazil, Paraguay, Pháp, Na Uy, Anh, Bỉ.

Các cặp đấu vòng 1/8

Canada-Maroc
Paraguay-Pháp
Brazil-Na Uy
Mexico-Anh
Mỹ-Bỉ

(Vietnam+)
#Kết quả World Cup 2026 #World Cup 2026 #Vòng 1/8 World Cup 2026 #Nhánh đấu World Cup
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Không khí World Cup bao trùm đại lộ Paseo de la Reforma khi hàng nghìn cổ động viên cùng hướng về màn hình lớn theo dõi trận đấu của đội tuyển Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

World Cup 2026: Phần thưởng cho những chiến binh

Chiến thắng trước Ecuador của đội Mexico không chỉ mở ra cánh cửa vào vòng 1/8 World Cup 2026 mà còn tiếp thêm hy vọng để đội tuyển chủ nhà viết tiếp câu chuyện kỳ diệu trên chính quê hương mình.

Đức bị loại khỏi World Cup 2026 sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

‏ World Cup 2026: Cuộc khủng hoảng niềm tin

Thất bại của tuyển Đức tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội sau khi Thủ tướng Đức đăng thông điệp chúc mừng đội tuyển vì đã "truyền cảm hứng bằng tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết."