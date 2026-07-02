Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hẹn nhau ở vòng 1/8

Loạt trận World Cup 2026 diễn ra ngày 3/7 hứa hẹn rất hấp dẫn khi có sự góp mặt của hai ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Nếu cùng giành được chiến thắng ở loạt trận này, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ phải đối đầu nhau tại vòng 1/8.

Vào lúc 2g sáng (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình hướng đến ngôi vương bằng trận đấu với Áo trên sân SoFi.

Sau màn ra quân thất vọng, "Bò tót" đang dần trở lại vị thế bằng những chiến thắng trước Saudi Arabia và Uruguay để chiếm ngôi đầu bảng.

Nếu thi đấu đúng thực lực, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là thách thức mà mọi đối thủ đều không muốn phải chạm trán.

4 tiếng sau, vào lúc 6 giờ, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn đến sân vận động Toronto, nơi sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

Bồ Đào Nha được nhận định là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng lại chưa thể hiện được nhiều.

Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng Cristiano Ronaldo và dàn sao đắt giá của Bồ Đào Nha sẽ thi đấu bùng nổ khi bước vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, việc phải chạm trán Croatia được xem là thách thức không hề dễ dàng với Cristiano Ronaldo và đồng đội.

Croatia khởi đầu không thuận lợi với thất bại Anh, nhưng nhanh chóng trở lại ấn tượng bằng những chiến thắng để kết thúc với vị trí nhì bảng.

Trận cuối cùng ngày 3/7 sẽ là màn chạm trán giữa Thụy Sĩ và Algeria vào lúc 10g trên sân BC Place./.

Xác định 10 đội đi tiếp, 5 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026 Vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 10 đội tuyển giành quyền đi tiếp, cùng 5 cặp đấu tranh vé góp mặt ở vòng tứ kết.