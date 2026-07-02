Thể thao

Bóng đá

Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hẹn nhau ở vòng 1/8

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ biến trận "chung kết sớm" ở vòng 1/8 World Cup 2026 thành hiện thực nếu như cùng giành chiến thắng ở loạt trận sáng 3/7.

Huy Khánh
Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt thử thách mang tên Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt thử thách mang tên Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Loạt trận World Cup 2026 diễn ra ngày 3/7 hứa hẹn rất hấp dẫn khi có sự góp mặt của hai ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Nếu cùng giành được chiến thắng ở loạt trận này, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ phải đối đầu nhau tại vòng 1/8.

Vào lúc 2g sáng (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình hướng đến ngôi vương bằng trận đấu với Áo trên sân SoFi.

Sau màn ra quân thất vọng, "Bò tót" đang dần trở lại vị thế bằng những chiến thắng trước Saudi Arabia và Uruguay để chiếm ngôi đầu bảng.

Nếu thi đấu đúng thực lực, Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là thách thức mà mọi đối thủ đều không muốn phải chạm trán.

4 tiếng sau, vào lúc 6 giờ, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn đến sân vận động Toronto, nơi sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

Bồ Đào Nha được nhận định là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng lại chưa thể hiện được nhiều.

Vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng Cristiano Ronaldo và dàn sao đắt giá của Bồ Đào Nha sẽ thi đấu bùng nổ khi bước vào vòng knock-out.

Tuy nhiên, việc phải chạm trán Croatia được xem là thách thức không hề dễ dàng với Cristiano Ronaldo và đồng đội.

Croatia khởi đầu không thuận lợi với thất bại Anh, nhưng nhanh chóng trở lại ấn tượng bằng những chiến thắng để kết thúc với vị trí nhì bảng.

Trận cuối cùng ngày 3/7 sẽ là màn chạm trán giữa Thụy Sĩ và Algeria vào lúc 10g trên sân BC Place./.

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Chung kết sớm #Vòng 1/8 World Cup 2026 #Tuyển Tây Ban Nha #Tuyển Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha Tây Ban Nha
Theo dõi VietnamPlus

WORLD CUP 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Không khí World Cup bao trùm đại lộ Paseo de la Reforma khi hàng nghìn cổ động viên cùng hướng về màn hình lớn theo dõi trận đấu của đội tuyển Mexico. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

World Cup 2026: Phần thưởng cho những chiến binh

Chiến thắng trước Ecuador của đội Mexico không chỉ mở ra cánh cửa vào vòng 1/8 World Cup 2026 mà còn tiếp thêm hy vọng để đội tuyển chủ nhà viết tiếp câu chuyện kỳ diệu trên chính quê hương mình.

Đức bị loại khỏi World Cup 2026 sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

‏ World Cup 2026: Cuộc khủng hoảng niềm tin

Thất bại của tuyển Đức tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội sau khi Thủ tướng Đức đăng thông điệp chúc mừng đội tuyển vì đã "truyền cảm hứng bằng tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết."