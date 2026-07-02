World Cup 2026: Khi niềm vui chiến thắng phủ bóng tang thương

Bầu không khí cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước Ecuador đã nhanh chóng chuyển thành bi kịch, khi giới chức nước này ngày 1/7 xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong các cuộc tụ tập quanh khu vực Tượng đài Thiên thần Độc lập - địa điểm vốn được xem là “trái tim” của những lễ hội bóng đá tại thủ đô Mexico City.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, bà Nadine Gasman - người đứng đầu cơ quan y tế Mexico City - cho biết 3 nạn nhân đã tử vong do ngạt thở trong cảnh chen lấn hỗn loạn, trong khi một nam thanh niên khoảng 30 tuổi không qua khỏi sau cơn co giật dẫn tới ngừng tim.

Ngoài ra, lực lượng y tế khẩn cấp đã phải sơ cứu và điều trị cho 28 người bị thương, chủ yếu do va chạm, gãy xương, ngộ độc rượu hoặc hoảng loạn trong đám đông.



Giới chức an ninh thủ đô đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân các trường hợp tử vong, đồng thời cam kết siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn tại những sự kiện tập trung đông người trong thời gian World Cup tiếp diễn.

Chính quyền Mexico City cũng thông báo sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân, bao gồm khoản trợ giúp khẩn cấp cho chi phí mai táng.



Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 1/7 đã gửi lời chia buồn tới thân nhân những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi người hâm mộ ăn mừng một cách văn minh, có trách nhiệm và đặt sự an toàn của cộng đồng lên hàng đầu.

Bà nhấn mạnh tinh thần đoàn kết mà bóng đá mang lại không thể đi cùng những mất mát đau lòng như vậy.



Không chỉ tại Mexico City, làn sóng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico cũng kéo theo tình trạng hỗn loạn tại Guadalajara (bang Jalisco).

Nhà chức trách địa phương cho biết đã bắt giữ 48 người và ghi nhận 2 cảnh sát bị thương sau các vụ bạo lực, phá hoại xảy ra tại khu vực trung tâm thành phố.



Theo giới chức Jalisco, khoảng 160.000 người đã đổ về các điểm Fan Fest công cộng để theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều vụ ẩu đả, đập phá tài sản công và gây rối trật tự đã bùng phát, trong bối cảnh đám đông quá tải và việc sử dụng đồ uống có cồn diễn ra tràn lan.

Một số nhóm cổ động viên thậm chí đã xô đổ hàng rào bảo vệ để tràn vào khu vực Fan Fest của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp.



Sau sự cố, chính quyền bang Jalisco tuyên bố sẽ tăng cường đáng kể các biện pháp an ninh trước trận đấu giữa Mexico và Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra vào ngày 5/7 tới./.

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