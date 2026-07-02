Thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm

Các dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Đảng và Nhà nước.

Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), ngày 1/7/2026, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng (khoảng 9,6 tỷ USD, chưa bao gồm các dự án nhà ở xã hội) thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển, không gian văn hóa-lịch sử và phát triển đô thị.

Các dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại của Đảng và Nhà nước./.