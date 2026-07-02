Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn vừa ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Theo quyết định, phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền tỉnh Bắc Ninh với diện tích tự nhiên 4.718,31 km², gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã (33 phường và 66 xã). Tỉnh Bắc Ninh giáp các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội.

Theo quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Ninh với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển quốc gia và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh xác định phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nội lực và các nguồn lực xã hội cho phát triển; làm mới động lực tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính và phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng cho phát triển.

Cùng với đó, Bắc Ninh lấy con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của phát triển; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển.

Tỉnh tập trung phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược; ưu tiên các trục động lực và hành lang kinh tế kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; là hình mẫu về đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Đến năm 2030, phấn đấu thành phố Bắc Ninh là cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc và cả nước với nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo; có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng và phát triển đô thị theo hướng thông minh; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, hấp dẫn; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh trở thành hình mẫu về thành phố xanh, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; có hạ tầng giao thông đồng bộ, chất lượng sống cao, là đô thị đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

Nền kinh tế phát triển thịnh vượng theo mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái. Môi trường xã hội văn minh, hiện đại, dân chủ, con người phát triển toàn diện. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-13%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 9.200 - 10.000 USD; kinh tế số đóng góp từ 45% GRDP trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 65%; tổng vốn đầu tư thực hiện giai đoạn 2026-2030 khoảng 2,5 triệu tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1,1 nghìn tỷ USD…

Trong lĩnh vực xã hội, tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 90%; 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế; hoàn thành khoảng 135 nghìn căn nhà ở xã hội; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 7,84 triệu đồng/người/tháng; đến hết năm 2027 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025…

Quy hoạch cũng xác định mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược; tập trung các nguồn lực đầu tư, hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; các tuyến đường vành đai Thủ đô Hà Nội; tuyến kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hà Nội và trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh; các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao; hệ thống cảng cạn ICD và trung tâm logistics, tạo nền tảng hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức hiện đại.

Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ngoài các mục tiêu và định hướng lớn, quy hoạch cũng xác định 4 đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm. 4 đột phá gồm hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả nội tỉnh, liên vùng và quốc tế gắn với các hành lang kinh tế quốc gia; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính; xác lập mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên thu hút đầu tư các dự án phát triển nguồn nhân lực số, nhân lực chất lượng cao; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số để tăng năng suất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo…./.

Thông qua Nghị quyết Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 Việc xây dựng Đề án công nhận đô thị Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 là cần thiết, phù hợp với các quy định hiện hành; là cơ sở để thực hiện các thủ tục thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW.