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Từ ngày 1/7/2026, Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Đà Nẵng phấn đấu 100% các nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng được lập danh sách, theo dõi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Hồng Hạnh
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Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch 269/KH-UBND về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố, nhằm bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục, góp phần nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật.

Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu 100% các nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng được lập danh sách, theo dõi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí; 100% xã, phường, đặc khu triển khai tuyên truyền, tổ chức khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#khám sức khỏe #đà nẵng #dịch vụ y tế #sàng lọc miễn phí #sức khỏe cộng đồng TP. Đà Nẵng
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NGHỊ QUYẾT 72 - ĐỘT PHÁ TRONG Y TẾ

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